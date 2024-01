Un bloc de pisos a Barcelona. Foto: Google Maps

Compartir pis a Catalunya és difícil, però Barcelona ha aconseguit els màxims a nivell del conjunt del territori... i també de l'Estat. En concret, la ciutat, que ja s'ha posicionat com la més cara al lloguer de vivendes, també té el preu més elevat per habitacions.

Així, compartir un pis a Barcelona pot arribar a costar una mitjana de 614 euros, cosa que equival a un increment del 6,9% en comparació de les xifres de l'any anterior. Actualment aquests preus la situen com la ciutat més cara, seguida de Bilbao, on costa al voltant de 564 euros, i Madrid, amb una mitjana de 562 euros per habitació.

Els pisos compartits a Catalunya són un 34% més cars que el 2018 i un 85% més que el 2015, segons l'estudi Habitatges compartits a Espanya el 2023 elaborat per Fotocasa . Llogar una habitació actualment costa uns 582 euros al mes de mitjana a Catalunya, davant dels 433 euros al mes de fa cinc anys i els 314 euros al mes de fa 8 anys.

Barcelona, no obstant, surt de la norma ia la capital catalana el preu s'eleva per sobre dels 600 euros, uns 32 euros més que a la resta de Catalunya. Per si no n'hi hagués prou, una altra ciutat de l'àrea metropolitana també entra en aquest rànquing de Fotocasa. Aquest és el cas de l'Hospitalet de Llobregat , on una habitació pot arribar a costar 525 euros, un 14,3% més que el darrer any.