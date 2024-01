Arxiu - Un agent de la Guàrdia Urbana multa una usuària de patinet elèctric a Barcelona. Fitxer. - EUROPA PRESS - Arxiu

La Guàrdia Urbana va interposar 16.000 denúncies a usuaris de patinets elèctrics a Barcelona el 2023, una xifra un 15% inferior a la del 2022, ha explicat l'intendent de la Urbana Jordi Oliveras aquest dijous en declaracions a periodistes.

Segons ha detallat Oliveras, la majoria d'infraccions van estar relacionades per circular per zones prohibides (4.918), conduir amb auriculars (2.182) o saltar-se semàfors en vermell (3.672), i també per excés de velocitat encara que "no és una conducta que es doni en moltes denúncies”.

Oliveras ha celebrat la reducció de denúncies aquest any, que atribueix que els conductors d'aquests vehicles "coneixen més la normativa i, per tant, tenen més disciplina vial".

També ha destacat la reducció dels vehicles de mobilitat personal implicats en accidents de trànsit: el 2022 van ser 399 i el 2023 han estat 375.

D'altra banda, el 2023 es va tancar amb 20 víctimes mortals a Barcelona, dues de les quals eren conductors de vehicles de mobilitat personal, i del gener al juny van resultar ferits nou conductors, un passatger i tres vianants.

Oliveras ha recordat que la Guàrdia Urbana continuarà amb el control dels patinets elèctrics per garantir la seguretat viària, més enllà de les campanyes específiques: el 2023, es van fer 11 campanyes de control.