Imatge de plaques solars de Barcelona -EP

El pla per instal·lar plaques solars a Barcelona ha fracassat estrepitosament. L'Ajuntament de la capital catalana va idear un pla per multiplicar el nombre de plaques solars entre el 2021 i el 2023. finançant fins a un 30% de l'obra en les propietats que ho sol·licitessin. Tot i això, i segons ha revelat en exclusiva El Periódico , dels 50 milions d'euros pressupostats per aconseguir l'objectiu se n'han gastat només quatre - és a dir, menys d'un 10%-.

De moment, l'Ajuntament ha contribuït al finançament de 10 projectes –cinc comunitats de propietaris i cinc edificis com empreses, cooperatives i institucions–.

Els blocs que han rebut l'ajuda són als carrers Cartagena, Idumea, Príncep Jordi, Federico García Lorca i Villar. De la mateixa manera, han rebut subvenció els edificis del grup cooperatiu TEB, la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), la cooperativa escolar Nou Patufet i l'empresa Turco Spain.

Amb aquests projectes, l'Ajuntament ha gastat menys del 10% del pressupost ideat per al pla i no és per manca de sol·licituds. Segons ha revelat el consistori, hi ha 1.300 peticions en estudi per ser subvencionades que, de moment, estan encallades i sense previsió de resoldre's aviat. El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha admès que falta "velocitat": "No n'hi ha prou en termes de velocitat però, en termes de percentatge, s'ha crescut un 177% respecte del que teníem el 2019", ha afirmat al preguntat pel pla.

Valls ha justificat la lentitud del projecte al·ludint a la seva "alta complexitat". De moment, Barcelona compta amb 38,9 megawatts de potència en energia fotovoltaica.