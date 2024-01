Guàrdia Urbana imposant una multa a una usuària de patinet a Barcelona / EuropaPress

La Guàrdia Urbana de Barcelona va sancionar 16.221 conductors de vehicles de mobilitat personal, principalment patinets elèctrics , durant l'any 2023, cosa que equival a una mitjana de 44,4 multes diàries, segons les dades revelades per l'intendent Jordi Oliveras durant la presentació de una campanya destinada a combatre les infraccions.

Tot i que el nombre total de multes de l'any passat va ser un 25,2% menor en comparació de l'any 2022 (21.697), Oliveras va argumentar que aquesta disminució és perquè els conductors de vehicles de mobilitat personal tenen més coneixement de la normativa i , en conseqüència, mostren una disciplina més gran en el compliment de les regles de trànsit.

L'any 2023 va ser el que més es va multar els usuaris de patinets particulars, arribant a un total de 4.918. La infracció més comuna va ser "circulació a llocs indeguts", destacant especialment l'ús de voreres, amb un total de 3.617 multes.

A continuació, es destaquen les denúncies per desobeir el semàfor (3.672), portar més d'una persona a un vehicle de mobilitat personal (2.376) i conduir amb auriculars (2.182).

Pel que fa a la seguretat viària, Barcelona va lamentar 20 víctimes mortals en accidents de trànsit durant el 2023, de les quals dues eren conductors de patinets. A més, les dades proporcionades per l'Ajuntament revelen que entre el gener i el juny del mateix any, 13 persones van resultar greument ferides en accidents relacionats amb aquests vehicles, sent nou conductors, un passatger i tres vianants.

Durant els sis primers mesos de l'any passat, es van comptabilitzar 6.600 vehicles involucrats en accidents de trànsit a Barcelona, dels quals 375 pertanyien a la categoria de mobilitat personal. Aquesta xifra representa una disminució en comparació del mateix període de l'any anterior, on es van registrar 399 vehicles de mobilitat personal implicats en sinistres.