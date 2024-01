Auditori de Barcelona @ep

José Joaquín Sánchez, un clarinetista que fa 27 anys que treballa la Banda Municipal de Barcelona, ha perdut la feina aquest divendres per no saber parlar català. Segons ha informat El Mundo, el músic havia d'acreditar l'Ajuntament de la capital catalana que tenia, almenys, el C1 de català i, com que no ho ha aconseguit, serà acomiadat.

El músic té 53 anys i ha passat més de la meitat de la seva vida treballant a la banda. Ara, es quedarà sense feina per un requisit que considera que "és desproporcionat i absurd", segons ha afirmat en una entrevista. "En el cas de la música... El llenguatge musical és universal", ha sentenciat.

Sánchez ha denunciat que "aquesta utilització de la llengua és un esperpent, una aberració" ia més, censura que "s'està fent servir el català com una arma política de discriminació". Va intentar treure's el títol, però no ho va aconseguir. Es va presentar el 2022 i després d'haver fallat a la prova del català "obligatòria i eliminatòria", no podrà conservar el seu treball.

L'home assegura que "entén perfectament" el català i que va aconseguir assolir el nivell A2 després d'examinar-se voluntàriament el 2006.

"A Catalunya estem vivint una dictadura lingüística", denuncia el músic a El Mundo. "En lloc de buscar un foment amable del català, ho estan fent servir com una eina de marginació", lamenta.

"És un virus que s'està estenent a totes les capes de la societat: l'educació, la sanitat i la cultura... Estem arribant a un greu problema dins d'un país que té una llengua comuna, que és espanyol", conclou.

Sánchez ha anunciat que impugnarà el seu acomiadament per la via judicial per ser "excloent i desproporcionat".