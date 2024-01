Risto Mejide i Laura Escanes @ep

Fracàs empresarial de Risto Mejide i Laura Escanes. El restaurant 'Tigre', que va obrir les portes el març del 2022 el Born de Barcelona, fa més d'un any i mig que està tancat i sense activitat. El local mai va arribar a funcionar i va tancar al cap de pocs mesos d'obrir, segons ha publicat Tot Barcelona .

Laura Escanes va anunciar l'obertura del negoci al compte d'Instagram el març del 2022, i l'aventura del restaurant va durar uns quants mesos. A dins encara queda tot el mobiliari que es va comprar en obrir, totalment abandonat.

Fora del restaurant es pot veure una cinta policial, la mateixa que fan servir els Mossos d'Esquadra quan s'ha comès algun delicte.

Sembla que el local està enganxat, i cada negoci que hi obre acaba tancant. Anteriorment hi va haver dos restaurants que van patir el mateix destí que el de Mejide i Escanes: 'Zero Patatero' i 'Big Cokka'.

L'Ajuntament ha confirmat a Tot Barcelona que la llicència del restaurant continua activa, i per això algú la segueix pagant i el negoci podria reobrir.

Al districte de Ciutat Vella ja no hi ha noves llicències de restauració, de manera que el local, possiblement, continuï la seva activitat de restaurant, sigui en mans de la famosa exparella o d'un altre inversor.