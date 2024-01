Foto: EuropaPress

Els accidents de trànsit greus a Barcelona van augmentar un 30,8% el 2023 respecte al 2022, amb 216 sinistres greus i 225 lesionats de gravetat , segons el balanç de sinistralitat de l'Ajuntament i que han presentat aquest dilluns els tinents d'alcalde Laia Bonet i Albert Batlle i el cap de la Guàrdia Urbana , Pedro Velázquez.

En aquests accidents, s'han triplicat els ferits greus en sinistres amb bicicleta (de 8 el 2022 a 26 el 2023), i s'han duplicat els ferits greus a patinets elèctrics (dels 5 als 11).

Per això, Bonet veu "urgent" aprovar la nova ordenança de circulació que, entre altres coses, inclou l'obligatorietat del casc en patinet (ja ho és a la bicicleta): ha dit que la norma ha superat totes les fases de tramitació interna però que no la sotmeten a votació perquè no tenen garantits els vots favorables dels grups.

A més, la responsable de Mobilitat ha afirmat que aquestes dades es deuen a un canvi en la manera de moure's a la ciutat, ja que el 2023 el 80,1% dels desplaçaments es van realitzar a peu, amb transport públic, amb bicicleta oa patinet, i de la tornada a la normalitat després dels anys de pandèmia.

La suma dels ferits greus de col·lectius vulnerables (conductors i passatgers de vehicles de dues rodes de motor, cicilistes, patinets i vianants) suposen un 92% del total de ferits greus: 207 persones.

L'Ajuntament argumenta que l'augment de ferits greus es deu "en part" a un canvi operatiu en el procediment de sinistres de trànsit de la Guàrdia Urbana que millora el seguiment dels ferits.

20 VÍCTIMES MORTALS

El balanç també indica que el 2023 hi ha hagut 20 víctimes mortals d'accidents de trànsit, el 45% dels quals van ser vianants (9), el 40% conductors de motocicletes (8), 2 conductors de patinets elèctrics i 1 conductor de turisme.

Velázquez ho atribueix a la "falta de consciència per part d'alguns vianants", en no fer cas del semàfor o no creuar pel pas de vianants, i també a les distraccions dels conductors que, per exemple, consulten documentació o responen trucades de telèfon.

La presència de l'alcohol a la sinistralitat viària continua com a principal causa indirecta, tot i que Velázquez ha precisat que hi ha una baixada d'un 12%.

LA SINISTRALITAT BAIXA GAIREBÉ UN 5%

Tot i això, la sinistralitat ha baixat un 4,79% respecte al 2022, amb 6.857 sinistres de trànsit amb víctimes, i els ferits en general han baixat un 3,11%, amb 8.753 ferits.

Batlle ha destacat que les xifres "milloren progressivament respecte a l'any anterior" i ha recordat que a cap carrer de la ciutat (excepte les rondes) es pot circular a més de 50 quilòmetres per hora.

Les dues cruïlles amb més accidents de trànsit el 2023 van ser el dels carrers Aragó-Independència i Diagonal-Balmes, amb 17 accidents a cadascun d'aquests dos punts.