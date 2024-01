Muntatge: CatalunyaPress

Ja fa vuit mesos que el socialista Jaume Collboni va ocupar l'alcaldia de Barcelona en solitari, cosa que ha fet que el govern de la ciutat no hagi pogut aprovar els pressupostos municipals. Recordem que Xavier Trias, líder de Junts, va guanyar les eleccions municipals el maig del 2023, però Collboni va acabar sent el nou alcalde de la ciutat gràcies als suports de Barcelona en Comú i el Partit Popular, que va preferir evitar que partits nacionalistes com ERC entressin al govern de la mà de Junts.

Des del maig fins avui ha plogut molt, però el que segueix igual és la necessitat del PSC d'arribar a algun pacte amb la resta de formacions per poder dur a terme les polítiques i reformes pendents.

Les dues vies que té obertes Collboni són el pacte amb Trias, cosa que els oferiria la majoria gràcies als 10 diputats socialistes i els 11 de Junts; mentre que l?altra opció que s?obre camí és la del tripartit d?esquerres, format per ERC, BComú i PSC, ja que tots tres junts sumarien 24 diputats.

TRIAS - COLLBONI, UNA RELACIÓ QUE ENCARA ES POT SALVAR

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, va afirmar aquest dimecres passat que manté "la porta oberta sempre" a Collboni, tot i que va paralitzar les converses amb el seu govern en constatar avenços amb BComú i ERC.

"Ja ens trucarà si decideix que vol fer un govern amb nosaltres", ha comentat Trias aquest dimecres passat, i ha insistit que si Collboni li truca per trobar una bona solució per a Barcelona, els trobarà al seu costat, però ha deixat clar que no hi és disposat a fer negociacions paral·leles.

Tot i això, també ha deixat clar que si finalment arriben a bon port les negociacions entre Collboni i Trias, aquest hauria de parlar amb ERC, per la qual cosa es reuniran en els pròxims dies.

Respecte a les converses que Trias manté amb Collboni, el líder de Junts ha detallat que l'alcalde li va traslladar que "preferia una majoria d'esquerres amb prou majoria per aprovar pressupostos i tirar endavant la ciutat, i això vol dir un tripartit".

Cal no oblidar la situació des del punt de vista nacional, ja que les relacions entre PSOE i Junts estan en auge els últims mesos, ja que el suport dels catalans ha permès que Pedro Sánchez revalidi el càrrec com a president del Govern, a canvi d'una llei d'amnistia que condoni els delictes derivats del procés.

PSC - BCOMÚ - ERC, UN TRIPARTIT POSSIBLE

La segona via que s?obre és la possibilitat d?un tripartit d?esquerres. La suma entre la formació de Collboni i l'antiga alcaldessa, Ada Colau, no seria suficient, i per això necessitarien també ERC per aconseguir una majoria que els permetés governar. No obstant això, com més convidats hi hagi en una festa, més probabilitats hi ha que s'acabin desenvolupant frecs entre ells.

D'una banda, Ada Colau ha assegurat aquest dilluns que l'acord entre el tripartit el veia "imminent" sempre que hi hagués voluntat política. "No ha de ser difícil si hi ha voluntat política de fer-ho", ja que el seu partit ja va governar amb el PSC i va arribar a diversos acords amb Esquerra Republicana. A més, Janet Sanz, la portaveu de BComú va insistir aquest dijous a la necessitat de "concretar" l'acord entre els tres partits d'esquerres, ja que "com més temps passa, més temps perdut per a la ciutat".

D'altra banda, la presidenta d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, també va donar fe que les converses amb Collboni "s'havien intensificat". A més, ha recordat que aquest mateix divendres es reunirien Collboni i Colau, cosa que podria donar una empenta definitiva a aquest tripartit.

COLLBONI RECLAMA LA SEVA POSICIÓ

I enmig d'aquest vaivé de reclamacions i declaracions, Collboni apareix per reclamar-ne la posició. L'alcalde de Barcelona va voler avisar Junts, BComú i ERC que "només l'alcalde parla per l'alcalde".

Contrari al que van dir la resta de formacions, Collboni va voler reiterar que "no hi ha novetats" respecte a les converses per formar govern. Després del posicionament d'aquests grups sobre les reunions amb l'alcalde, Collboni ha sentenciat que "per l'alcalde només en parla l'alcalde" i ha insistit que el seu compromís és tenir nou govern i pressupostos abans de la primavera.

"Estem treballant en aquest sentit i nosaltres parlarem amb tots els grups que estiguin en disposició de fer les dues coses i això és el que estem, en aquest sentit no hi ha novetats", ha reiterat.

Per tant, el rellotge continua deixant passar les hores sense que ningú agafi les regnes d'una ciutat que anhela un acord per millorar problemes de gran calibre, com ara la inseguretat nocturna, entre d'altres.