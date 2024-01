L'edifici de l´Ajuntament de Barcelona. Foto: Europa Press

El líder del grup del Partit Popular (PP) a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha instat aquest 29 de gener l'alcalde, Jaume Collboni, que suspengui de manera immediata les subvencions destinades a l'Agència d'Obres Públiques i Socors de les Nacions Unides per a els Refugiats de Palestina (UNRWA). Això és degut a les presumptes implicacions d'alguns empleats de la UNRWA en l'atac perpetrat per Hamàs el 7 d'octubre passat. El PP presentarà una comanda per escrit a l'Ajuntament sol·licitant aquesta suspensió.

Anteriorment, l'Ajuntament de Barcelona va atorgar una subvenció directa i excepcional de 300 mil euros a la UNRWA per finançar el projecte Resposta d'emergència a les necessitats alimentàries de la població a la Franja de Gaza . En aquesta mesura extraordinària, es van assignar un total de 720 mil euros per a diverses associacions a Gaza, Marroc i Líbia.

Amb la revelació d'aquests fets, ja són 10 els països que han suspès temporalment totes les subvencions a aquesta organització fins que s'aclareixi els fets. En aquest context, Sirera ha destacat que "l´Ajuntament d´una ciutat com Barcelona, que ha experimentat el terrorisme en carn pròpia, no pot donar suport financerament a organitzacions que violen els Drets Humans i ataquen civils innocents".

El PP ha presentat 2 iniciatives addicionals en aquesta línia. A l'octubre, es va aprovar una proposició a la Comissió de Presidència per revisar les ajudes a Palestina i garantir que es destinen realment a l'ajuda humanitària. També es va formular una pregunta a la passada Comissió de Presidència del gener sobre els mecanismes de control per assegurar que els ajuts econòmics a Gaza arribin a la població i per garantir que no es desviïn cap a activitats de Hamàs.

En conclusió, Sirera ha reiterat la necessitat d' aturar aquestes subvencions fins que es tingui la certesa que cap euro públic no acaba en mans de terroristes .