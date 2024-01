Foto: EuropaPress

L'Ajuntament de Barcelona no ha constatat "conseqüències negatives" a l'obertura dels comerços de les zones turístiques els diumenges i festius, de maig a setembre de 12 a 20 hores, després d'avaluar l'Acord d'Horaris Comercials que es va posar en marxa fa dos anys.

El consistori va reunir aquest dilluns la Mesa de Seguiment de l'Acord Social del Pacte d'Horaris Comercials, del qual formen part la Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, el PIMEC Comerç, el Foment del Treball, l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (ANGED), la UGT i CCOO, informa aquest dimarts en un comunicat.

En concret, no han constatat conseqüències negatives als comerços dels barris de les zones no turístiques i les xifres avaluades "demostren que hi ha hagut una reactivació econòmica, que és el que es buscava en el moment que es va signar l'acord", ha defensat la regidora de Promoció Econòmica, Raquel Gil, durant la trobada.

"El nostre compromís és continuar molt atents als efectes d'aquesta mesura i treballar, sempre des del consens amb el sector, que és com es va fer aquest pacte. Estem a l'hora de recopilar les dades per acabar avaluant de manera clara el compliment dels objectius de la mesura", va destacar Gil.

23.225 CONTRACTES EN AGOST DEL 2023



Segons els primers indicadors, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, la despesa a la ciutat va ser el 2023 vuit punts percentuals més alta que l'any anterior al mateix període.

De maig a agost de 2023 es van signar 23.225 contractes al sector del comerç al detall, que representen el 8,3% de la contractació de tota la ciutat, i l'índex de recuperació comercial es va situar durant l'agost un 24% més alt que el del 2019.

ENQUESTA EL 2022



A més, en el marc del seguiment de l'acord, l'Ajuntament ha compartit els resultats de l'Enquesta d'Activitat del Sector Comercial de Barcelona, que es va fer entre el 2 de juny i el 26 de novembre del 2022 a partir de 2.442 entrevistes a propietaris i responsables de comerços de tota la ciutat.

L'enquesta recull dades com ara que el 66,5% coneixien els canvis aplicats en els horaris comercials i que pràcticament un terç dels enquestats a zones turístiques havien obert algun diumenge o festiu: el percentatge més alt d'obertura és al sector quotidià alimentari ( 47,3%).