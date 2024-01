Arxiu - L'Ajuntament de Barcelona.

L'Ajuntament de Barcelona ha cancel·lat el projecte de pacificació del carrer Rosselló inclòs en els Pressupostos Participatius "en no haver-se concretat ni pogut executar en els temps establerts del procés del programa dels participatius 2019-2023", informen fonts municipals.

"Això no vol dir que es descarti definitivament, sinó que l'Ajuntament continuarà estudiant i treballant per veure la viabilitat futura d'actuar en aquest carrer", han subratllat les mateixes fonts aquest dimarts després que Eixample Respira i l'Associació de Veïns de l' Esquerra de l'Eixample hagin lamentat la cancel·lació del projecte en un comunicat.

Les entitats han explicat que el consistori ho ha justificat "amb motius de pressupost" i han considerat que no pacificar el carrer Rosselló és voluntat política i que hi ha eines suficients per dur-ho a terme.

El projecte consisteix en la pacificació del carrer Rosselló des de l'avinguda de Josep Tarradellas fins al carrer d'Urgell, connectant la Model i l'Hospital Clínic, amb diferents equipaments: Jardins de Montserrat, l'Espai de Gent Gran, l'Escola Industrial i l'Escola Xirinacs.

Les entitats avisen que aquesta cancel·lació se suma a la dels projectes dels "ecoxamfrans" del carrer Aragó i del carril bici de la plaça Catalunya, el segon i el cinquè projecte més votats a l'Eixample.