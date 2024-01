Una imatge aèria del port. Foto: Port de Barcelona

Les dades provisionals de Ports de l'Estat, corresponents al 2023, apunten a una caiguda pel que fa al volum de trànsit de contenidors al Port de Barcelona. Segons aquestes estadístiques, les quantitats que es van moure a la zona portuària de la capital de Catalunya durant els 12 mesos de l'any passat són lluny dels 70 milions de tones de l'any anterior, 2022.

De fet, el de Barcelona és el que va patir una caiguda més accentuada del trànsit total al conjunt d'Espanya, amb un 9,7% respecte de les dades que havia acumulat el 2022.

Ports de l'Estat assenyala els dos principals conflictes bèl·lics que estan en marxa actualment, les guerres d'Ucraïna i de Gaza, com a causa principal per a un descens en els moviments de mercaderies, encara que en altres ports no ha estat tan pronunciat com a Barcelona .

La mitjana estatal del descens durant el conjunt del 2023, segons les dades de l'autoritat portuària, va ser del 3,3% i en 2 dels principals ports d'Espanya, València i Algesires, la caiguda va ser molt menor que a Barcelona; i és que al port valencià va ser d'un 2,7%, mentre que a l'andalús, estratègic per la seva posició com a zona de pas entre l'Atlàntic i el Mediterrani, va ser del 2,1%.

Alguns episodis viscuts al Mar Roig, que ha portat diverses companyies a repensar i modificar les rutes que fan els seus navilis, ha reforçat el rol del port algecireny.

MÉS CREUERISTES QUE MAI

Tot i el descens del trànsit de contenidors, hi ha alguna cosa que el Port de Barcelona pot celebrar; i és que el 2023, segons les dades del Ministeri de Transports , es va superar el rècord històric de creuers.

En concret, més de 3,5 milions de persones van arribar a la capital de Catalunya en alguna d'aquestes macroembarcacions durant l'any passat, i aquesta és la xifra més elevada de la història; de fet, si els contenidors han baixat, l'augment de creueristes ha pujat respecte del 2022... en un 50%.

Cal tenir en compte que l'any passat encara va estar marcat durant alguns mesos per restriccions sanitàries i que la millor xifra de visitants va ser del 2019, quan la quantitat de persones que van arribar a Barcelona en un creuer va ser de 3,1 milions.

Els ports de les Balears, Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife són els que segueixen el barceloní pel que fa a les dades d'afluència de turistes.

Les dades reflecteixen que el del turisme via creuers és un dels sectors que pot presumir d'haver recuperat (i millorat, en alguns casos), amb més velocitat, el cop que va suposar l'arribada del coronavirus a principis del 2020.