El districte de Sarrià-Sant Gervasi és el que presenta uns preus més alts per a l'habitatge al conjunt de la ciutat de Barcelona, segons es desprèn de l'informe Market View: Balanç i previsions del mercat immobiliari. IIIT 2023 de Solvia.

De fet, el preu del metre quadrat al districte amb un nivell adquisitiu més gran de la ciutat va arribar a assolir els 4.970 euros, xifra que el situa com el quart major en qualsevol zona de la geografia espanyola. Aquesta quantitat contrasta amb el valor que es demana en un altre dels districtes de la capital de Catalunya, Nou Barris, en què el mig quadrat de sòl va tenir un valor de 2.439 euros.

Després de Sarrià-Sant Gervasi, a la classificació de preu dels 10 districtes barcelonins arriba un altre territori amb un alt nivell adquisitiu, Les Corts, el segon més car de la ciutat, gràcies en bona part a les dades de Pedralbes, un barri tradicionalment de gent amb molts recursos econòmics.

LA MITJANA, EN UNS 3.660 EUROS

Amb Sarrià-Sant Gervasi en un extrem i Nou Barris a l'oposat (amb una diferència de més del doble entre un valor i l'altre), la mitjana barcelonina va ser de 3.665 euros per metre quadrat, quantitat que se situa pràcticament al punt mitjà entre els dos valors més allunyats.

La demanda estrangera, que resisteix millor que la local (tant de particulars com d'inversors), fa que malgrat que Barcelona tingui un mercat immobiliari limitat (la ciutat no pot créixer, ja que està envoltada d'altres localitats, del mar i de la muntanya) la ciutat segueixi sent un lloc atractiu on viure a ulls de moltes persones.

MADRID, EN VALORS SIMILARS

L'informe també observa els preus que s'han de pagar a Madrid... i és interessant veure com a la capital espanyola els preus són molt semblants als de Barcelona, fins al punt que la mitjana del cost del metre quadrat va ser de 3.744 euros , menys de 100 més que a la capital de Catalunya.

Salamanca és el districte més car de la megaurbs madrilenya (és una cosa que es repeteix de manera habitual en aquest tipus de classificacions), amb Chamberí en segon lloc. Cal destacar també que a Barajas va ser el territori madrileny amb una pujada més gran.

SANT SEBASTIÀ SEGUEIX SENT LA CIUTAT MÉS CARA DE L'ESTAT

Per acabar, cal assenyalar que ni Madrid ni Barcelona són les ciutats on el metre quadrat és més car al conjunt d'Espanya; aquest honor és per a la capital donostiarra, Sant Sebastià.

A més, les previsions de l'any és que el preu de l'habitatge continuï pujant aquest 2024.