Vista de la façana de la Ciutat de la Justícia / EuropaPress

La magistrada degana dels Jutjats de Barcelona, Cristina Ferrando, ha explicat que els jutjats de la ciutat alerten de "col·lapse judicial" per l'augment de furts i la tardança dels seus judicis.

Així ho ha dit en una entrevista a RTVE aquest dijous, en què ha aclarit que "no hi ha risc a curt termini de prescripció d'aquests delictes" mentre s'espera la data de judici, però ha avisat perquè s'adoptin les mesures necessàries ho abans possible.

Quan els Mossos d'Esquadra detenen els carteristes, sempre que el que ha sostret no superi els 400 euros, els fets poden ser jutjats "immediatament" si el delicte s'acaba de cometre i els agents poden intervenir i identificar l'autor.

NOMÉS DOS JUTJATS

"L'ideal és que aquest judici se celebri en uns 10 o 15 dies, i tenim un sistema preparat per fer-ho", però ha explicat que a Barcelona hi ha dos jutjats habilitats per jutjar els furts, però només un té una estructura fixa, mentre que l'altre serveix de reforç.

Ha assenyalat que, el fet que només n'hi hagi un amb estructura fixa, el que implica és que "cada vegada que s'hagi de prorrogar un judici, es requereixen tràmits burocràtics i una autorització del Ministeri de Justícia".

Ferrando ha lamentat que actualment s'estan assenyalant judicis per a finals del 2024 i aviat s'obrirà l'agenda per al 2025: "Això passa perquè el jutjat de reforç té l'agenda bloquejada i fins al juny no es poden celebrar judicis perquè estem a l'espera que es tramiten les autoritzacions des del Ministeri".

Per aquest motiu, la degana ha reclamat que aquest segon jutjat funcioni com a estructura fixa i definitiva, ja que “si la pròrroga ens autoritza els judicis en uns mesos, estaríem en risc que prescriguin”.