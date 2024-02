Joves, de festa al Front Marítim de Barcelona. Foto: Europa Press

A meitat del mes passat l' alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, confirmava la seva intenció de crear la figura de l'alcalde de nit, un càrrec que existeix a diverses ciutats del món i que, com el seu nom indica, és la persona encarregada coordinar-la tota l'activitat nocturna, cada cop més present a urbs com la capital de Catalunya.

De fet, aquesta idea no és nova, fins al punt que el mateix Collboni va recordar al gener que aquesta figura ja era una proposta que la seva formació, el PSC, ja portava al seu programa electoral a les dues últimes eleccions municipals: les del 2015 i les del 2019. En tots dos casos, la formació que va acabar al capdavant del govern de la ciutat va ser Barcelona en Comú i, de moment, la capital de Catalunya no ha tingut mai aquest càrrec.

El primer edil barceloní va voler deixar clar, quan va tornar a posar sobre la taula la possibilitat d'incorporar aquesta figura a l'organigrama, aspectes com que no necessàriament ha de ser un polític i que la seva creació depèn, en bona part, de pactes hipotètics amb algun partit que actualment estigui a l'oposició .

Ara com ara, encara que sectors com els de la restauració i l'oci nocturn han aplaudit i acollit amb entusiasme la idea, noms com Xavier Trias s'han desmarcat ("el que és segur és que no seré jo") i altres partits de l'oposició, com els comuns, van criticar que és una mesura que diuen que vol servir per "amagar la fragilitat d'un govern en minoria".

AMSTERDAM, LONDRES, PARÍS I NOVA YORK

Sigui com sigui, grans capitals del planeta, ciutats modernes, cosmopolites i amb milions de veïns compten, des de fa temps, amb aquesta figura incorporada als seus respectius cartapais municipals.

I on va néixer aquest càrrec? Els primers que el van tenir van ser els veïns d'Amsterdam, la capital dels Països Baixos; informalment, el 2003, encara que la figura es va institucionalitzar el 2014.

A Europa, la resta de ciutats que compten amb aquest càrrec són Londres (des del 2016), Mannheim (Alemanya, des del 2018), Manchester (Regne Unit, des del 2018) Praga (Txèquia, des del 2019) i Sosnowiec (Polònia, des de l'any passat).

Al continent americà les nord-americanes Nova York i Washington DC tenen aquesta figura, mentre que també existeix a Cali (Colòmbia).

Als Països Baixos va servir com a interlocutor entre l'ajuntament, els veïns i el sector de l'oci nocturn.

Gràcies a aquest càrrec s'han aconseguit habilitar espais públics més segurs per a la comunitat LGTBI, dones i minories, tot i que també ha impulsat l'obertura d'alguns clubs durant les 24 hores del dia.

En altres costats, però, creen programes de suport el desenvolupament empresarial i promoció de la seguretat, alhora que actuen com a mediadors en els conflictes entre establiments i veïns.

També imposen campanyes per prevenir l'abús de drogues i per redirigir la percepció pública sobre la vida nocturna, sensibilitzant sobre la seva rellevància a la cultura de la ciutat.