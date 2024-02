El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, i els exalcaldes Xavier Trias i Ada Colau de mantenir a "via morta" el Tramvia Blau.

En un comunicat aquest divendres, ha criticat que el tramvia està administrat per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que depèn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), "institució en què governa Junts, PSC, Comuns i ERC".

Sirera ha defensat que és un dels punts del seu programa electoral i que segueixen treballant per aconseguir que torni a funcionar: "Els veïns porten demanant que torni a circular des de la retirada dels carrers el 2018, just ahir va fer sis anys".

A més, ha destacat que cal la remodelació dels tramvies antics perquè siguin "més segurs i puguin tornar a circular" per l'avinguda Tibidabo com va fer del 1901 al 2018.

"El Tramvia Blau és un símbol de Barcelona que no podem deixar perdre. Espero que, per una vegada, Collboni no incompleixi una altra mesura que portava al seu programa electoral i reobri el Tramvia Blau", ha afegit.