Es reunix amb Ribera aquest dilluns per conèixer les mesures sobre sequera del Govern com la del trasllat d'aigua des de Sagunt. EP

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat aquest diumenge que el seu objectiu principal és que els barcelonins "tinguin aigua de l'aixeta garantida", després d'accelerar les obres a la ciutat per aconseguir més aigua freàtica a l'actual episodi de sequera.

Tot i això, ha apuntat que correspon a la Generalitat i al Govern "diran com ho garantiran" i quines mesures s'han d'adoptar, en declaracions als periodistes després de la reapertura dels Jardins de Josep Munté.

"De la resta ja ens estem encarregant", ha constatat Collboni, en referència al decret que ha entrat en vigor aquest diumenge per tramitar d'emergència diferents inversions per 14,4 milions d'euros per ampliar i millorar la xarxa d'aigua freàtica, cosa que augmentarà un 20% el volum daigua per a reg i neteja de carrers.

El socialista ha subratllat la "magnitud" d'aquesta inversió, en comparació de la dels darrers vint anys, que ha assegurat que ha estat de 20 milions d'euros.

REUNIÓ AMB LA MINISTRA



Collboni es reunirà aquest dilluns al migdia amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per "fer seguiment" sobre les propostes de l'executiu espanyol per fer front a la sequera a la regió.

L'alcalde ha admès que no li consta "oficialment" la proposta Ribera de portar aigua en vaixells des de la dessalinitzadora ubicada a Sagunt fins a Catalunya per lluitar contra la sequera, i per això espera abordar la mesura durant el matx.