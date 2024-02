Foto: EuropaPress

Espanya té un problema seriós en la matèria d'habitatge. Comprar un pis és prohibitiu i els lloguers s'enfilen pels núvols. No obstant, el Govern està intentant posar remei a aquest assumpte, amb avals de l'ICO per a les hipoteques en el primer cas, i declarant zones tensionades al segon, com mínim pel que fa a Catalunya.

Tot i això, fins que els preus es regulin, la realitat actual és desoladora. Els lloguers a Barcelona es van situar en una mitjana de 1.123 euros mensuals, segons les darreres estadístiques proporcionades pel Govern.

És per això que moltes persones opten per llogar tan sols una habitació... quelcom que continua sent excessivament car. Segons un informe del portal immobiliari Idealista.com, llogar una habitació a la ciutat comtal costa uns 535 euros de mitjana.

D'aquesta manera, Barcelona és la ciutat que ostenta el preu mitjà més elevat a Espanya per llogar habitacions a pisos compartits.

Només el darrer any, ha experimentat un increment del 13%, en sintonia amb l'augment del lloguer de pisos complets. Simultàniament, s'ha observat un creixement notable en l'oferta, que ha augmentat un 30% durant l'últim any.

La disparitat entre els ingressos i el cost d'adquirir un habitatge és un altre dels motius que porta un nombre creixent de persones a triar compartir pis, fins i tot tenint feina estable. Cal no oblidar que aquest dimarts mateix s'ha aprovat la pujada del salari mínim a 1.134 euros al mes, que és pràcticament el preu mitjà del lloguer a Barcelona. Per tant, llogar un pis només es torna pràcticament una odissea.

UNA OPCIÓ CADA VEGADA MÉS COMÚ



L'aprovació de la Llei d'Habitatge a finals de maig del 2023 ha impulsat la tendència cap al lloguer d'habitacions en pisos, atès que aquest tipus de contractes està fora de la limitació de preus establerta per la nova legislació.

Quan entri en vigor l' Índex de Preus de Referència (IPR) per regular els lloguers, en un pis mitjà de l'Eixample de 100 metres quadrats, no es podrà sol·licitar més de 13 euros per metre quadrat, segons el simulador disponible al lloc web de la Generalitat. Això vol dir que el límit serà de 1.300 euros en total.



Tot i això, depenent de si aquest mateix pis compta amb 3 o 4 habitacions, el seu propietari podria obtenir entre 1.605 i 2.140 euros respectivament, llogant-lo a 3 o 4 persones que comparteixin l'habitatge en lloc dels 1.300 euros mensuals establerts per l'Índex de Preus de referència.

I...UN ESTUDI?

L'opció de llogar un estudi, sacrificant espai per reduir el cost en comparació amb un pis, però gaudint de l'avantatge de viure sol, és lluny de ser accessible per a tothom.

Segons l'estudi realitzat per Idealista.com, el preu mitjà dels estudis a Barcelona és de 960 euros al mes, i és el segon més alt de tot Espanya. Aquesta xifra només és superada pels 1.000 euros de mitjana que s'han d'abonar a Vitòria-Gasteiz.

Residir en un estudi a Barcelona representa un esforç econòmic considerable en comparació de compartir pis, ja que implica un sobrecost del 79% en relació amb el lloguer d'una habitació.

Davant de totes aquestes circumstàncies, la demanda d'habitacions s'incrementa i l'oferta també s'expandeix. Fins i tot, es fan reformes en pisos per afegir més habitacions, i han sorgit empreses dedicades a la gestió directa d'aquests immobles.

A més, han aparegut portals d'internet especialitzats en compartir pis, on és possible conèixer en línia quins estan actualment allotjats al pis i, per tant, amb qui es compartirà la convivència.

PREUS A ESPANYA



La mitjana nacional se situa al voltant dels 466 euros per habitació, encara que la disparitat entre les comunitats autònomes és cada cop més marcada, segons dades de Fotocasa .

Les comunitats autònomes més assequibles per llogar una habitació són Astúries (297 euros al mes), la Regió de Múrcia (294 euros al mes), Castella i Lleó (272 euros al mes), Castella-la Manxa (247 euros al mes) i Extremadura (233 euros al mes). Aquestes cinc regions són les úniques on es pot trobar una habitació per menys de 300 euros al mes.