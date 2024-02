Un dels treballadors del servei. Foto: Aj. de Barcelona

Parcs i Jardins de Barcelona ha anunciat a la seva plantilla que implantarà un torn de tarda als treballadors i treballadores del col·lectiu d'oficis per regar l'arbrat de la ciutat, modificant "de forma substancial" les condicions de treball, segons denuncia CGT. Per això, que el sindicat considera un "atac dràstic, sense consens i amb el rebuig majoritari de la plantilla", s'ha convocat una vaga parcial els dies 14, 16 i 19 de febrer. Les aturades del dia 14 seran totals, el dia 16 es faran al matí i el 19 de 12 a 17:30.

CGT lamenta que l'empresa fa servir com a argument principal la situació de sequera i l'entrada a la fase d'emergència i presenta el que la secció sindical considera "una justificació sense cap contingut tècnic, amb dades confuses, poc clares i sense sentit, que no donen cap credibilitat a la mesura".

El sindicat va més enllà i lamenta que amb la major part del personal dedicat al reg d'arbrat es deixarà desatès el verd de la ciutat per falta de personal, comportant així una degradació de les zones verdes més enllà del que suposa els efectes de la sequera. "A Parcs i Jardins hi falta personal, i dividir en dos torns el poc que tenim ho empitjora", asseguren des de la secció sindical de la CGT a l’empresa.

A més, expliquen, "els treballadors afectats per aquesta mesura (459) veuran greument afectada la seva conciliació familiar, no podran cuidar els seus fills ni familiars grans, estudiar o treballar, amb el perjudici personal i econòmic que això comporta".

CRISI CLIMÀTICA I DRETS LABORALS

De fet, el sindicat va un pas més enllà i denuncia que la crisi climàtica i la sequera que actualment viu Catalunya "no pot ser l’excusa que facin servir per retallar drets laborals". Consideren, a més, que "la crisi climàtica anirà en augment i no podem restar impassibles, però tampoc hem de ser els treballadors els que paguem les conseqüències d’una mala planificació i gestió".

CGT assegura que Parcs i Jardins "no ha presentat cap justificació tècnica que avali la decisió, els recursos econòmics invertits, ni el cost d’abandonar les zones verdes" i que "tampoc s’ha buscat personal per ampliar els efectius de reg a través de les contractacions necessàries per mantenir el servei a la ciutadania".

La secció sindical assegura que el "reg plantejat no serà eficient" i que "es regaran els arbres en hores d’alta insolació tot i que l'Agència Catalana de l’Aigua ha decretat el contrari". Una situació que ja es pot evitar regant amb els vehicles disponibles al matí i la nit. Amb una planificació adequada, destaquen, "s’hauria pogut ampliar la flota de tones pròpies amb el mateix cost que les de lloguer".