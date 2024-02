Tractors arribant a Barcelona per protestar / CatalunyaPress

Les principals carreteres i vies comarcals d'Espanya estan col·lapsades des d'aquest dimarts. La motivació d'aquesta 'tractorada' són les protestes que agricultors i ramaders han portat a terme amb mobilitzacions i tractorades per defensar el camp espanyol i que continuaran durant les properes setmanes.

Barcelona és una de les ciutats que ha vist com artèries principals de la localitat, com ara la Diagonal, es veien inundades pel pas dels tractors.

Els tractors arribant a Barcelona / @CatalunyaPress

L'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG) i la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) demanen que s'elabori un "ambiciós" pla de xoc que reculli mesures tant a nivell europeu , com per part del Govern d'Espanya i de les comunitats autònomes.

Les organitzacions agràries reclamen a l'Executiu central solucions immediates per abordar els problemes del camp relacionats amb les conseqüències de la sequera i la guerra a Ucraïna, els preus i els costos de producció, la simplificació i flexibilitat de la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea, així com qüestions laborals i de Seguretat Social.

"La conjuntura del nostre país ia nivell mundial no ens ajuda. La sequera actual i la volatilitat dels mercats ens estan afectant molt. Les realitats dels preus d'abans no les trobem ara, cosa que porta a un escenari econòmic de pèrdues. A molts pagesos catalans no els van sortir els comptes l'any passat, i si la pluviometria no canvia, aquesta campanya tampoc serà bona. Una mala temporada es pot aguantar, però dos o tres ja és més difícil. Ningú vol treballar per arruïnar-se", lamenta el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, en una entrevista amb Nació Digital.



BARCELONA, REPLETA DE TRACTORS

Els tractors van arribar aquest dimecres cap a les 16.00 hores al centre de Barcelona després d'entrar cap a les 14.10 per la Meridiana i cap a les 14.45 per la Diagonal.



Els agricultors van aparcar els vehicles i van anar fins al Palau de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume, on es van reunir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.

Tractor amb un cartell entrant a Barcelona / CatalunyaPress

QUÈ DEMANEN ELS AGRICULTORS?

Burocràcia excessiva de la PAC

Consideren que l'aplicació de la PAC implica massa burocràcia i que això genera uns costos "inassumibles" per als pagesos i ramaders que, a més, no permeten complir els objectius en matèria mediambiental. Per això, demanen flexibilitzar i simplificar aquesta política europea.

En concret, esmenten els ecoesquemes, a través dels quals els agricultors poden rebre pagaments directes com un incentiu perquè adoptin pràctiques beneficioses per al clima i el medi ambient, i les Bones Condicions Agràries i Mediambientals (BCAM), obligacions que han de complir els beneficiaris de la PAC per no veure reduïdes les ajudes.

Una de les queixes més repetides per agricultors i ramaders és que se senten "asfixiats" per les normatives i que aquestes sovint es dissenyen a esquena de la realitat agrària, per la qual cosa sol·liciten al Govern que traslladi a la Comissió Europea la seva petició de diàleg .

El problema de l'excessiva burocràcia també existeix en assumptes que formen part de les competències de les comunitats autònomes, segons les organitzacions agràries, que demanen reformes urgents per simplificar els tràmits.

Competència de productes agraris importats

Les organitzacions lamenten que s'importin productes agraris procedents de països de fora de la Unió Europea que no compleixen les normes comunitàries i que, amb preus baixos, pressionen a la baixa els preus dels produïts a Espanya i la resta de la UE. Segons la seva opinió, això suposa una competència deslleial que amenaça la viabilitat de moltes explotacions agràries.

Per resoldre aquest problema, demanen que es paralitzin les negociacions d'acords de lliure comerç com el de Mercosur (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai i Uruguai), que no es ratifiqui l'acord amb Nova Zelanda i que es paralitzin les converses amb Xile, Kenya, Mèxic, Índia i Austràlia.

També reclamen al Govern d'Espanya que, amb la supervisió de la Comissió Europea, augmenti els controls a la frontera amb el Marroc per garantir que els productes agrícoles que s'importen des d'aquest país compleixen les normatives internes de la UE i les quantitats aranzelàries establertes a acord de lliure comerç.

Segons la seva opinió, és vital recuperar la preferència comunitària, un principi bàsic de la PAC que cerca protegir els productes europeus de la competència exterior.

Una altra de les reivindicacions és que el Ministeri d'Agricultura creï un observatori sobre les importacions i que reforci la batalla a Brussel·les per exigir reciprocitat mitjançant clàusules mirall.

Aquestes clàusules impliquen que els productes agrícoles i ramaders que entren al territori de la UE han de complir les mateixes exigències mediambientals, sanitàries, de benestar animal o fitosanitàries que les establertes a la UE.

Baixos preus de venda dels productes agrícoles

Les organitzacions agràries creuen que en alguns casos els agricultors i ramaders a Espanya han de vendre els seus productes a uns preus tan baixos que no arriben a cobrir els costos de producció, mentre que els supermercats ofereixen després aquests productes al consumidor final a uns preus abusius.

Davant d'aquesta problemàtica, sol·liciten que es reforci la Llei de la Cadena Alimentària per prohibir les pràctiques deslleials i que, així, els preus dels agricultors cobreixin els costos de producció.

Així mateix, veuen necessari que l'Agència d'Informació i Control Alimentari apliqui sancions econòmiques més d'acord amb la infracció sotmesa i que se n'ampliïn els recursos de control.

Relleu generacional al camp

Al sector preocupa la qüestió del relleu generacional al camp i, per garantir-ho, veuen necessari afavorir la incorporació dels joves. Per exemple, assegurant el pressupost necessari, frenant l'especulació i la compra de terra per part de fons d'inversió i altres agents aliens al sector agrari i facilitant l'accés dels joves i dels nous pagesos a la terra.

Polítiques de sanitat animal

Els ramaders afirmen patir les conseqüències de la lluita partidista de què, de vegades, han estat objecte les qüestions de sanitat animal a Espanya. Davant d'això, reclamen una política de sanitat animal coordinada, seriosa i coherent que ajudi els professionals del camp.