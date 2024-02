Arxiu - El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, a una imatge d'arxiu.

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha considerat que "es poden posar damunt la taula diferents alternatives al tancament de totes les dutxes" dels gimnasos, mesura a la qual es pot arribar a la segona fase d'emergència per la sequera.

En una entrevista de Betevé, ha dit que està "molt preocupat" per l'afectació que les restriccions poden tenir al sector esportiu.

"És més greu que fins i tot el que vivim durant la pandèmia", i ha afegit que l'Ajuntament treballa per buscar alternatives amb la Generalitat per evitar el tancament de les dutxes als gimnasos, i assegura que hi poden haver altres solucions tècniques.

Un 25% menys de dutxes disponibles



A la primera fase d'emergència per sequera, l'Ajuntament ha reduït el 25% de dutxes disponibles a tots els vestidors de les instal·lacions esportives municipals.

Es prohibeix també l'ús de dutxes als equips federats després dels entrenaments (sí es podrà després dels partits), es redueix el mínim indispensable el filtratge de l'aigua a les piscines i es monitoritza els consums d'aigua de cada instal·lació.

D'altra banda, de forma progressiva, se substituiran les aixetes rentamans que no tinguin polsador temporitzat, s'instal·laran airejadors a les dutxes i aixetes que no disposin i es reforçarà la informació per a tots els usuaris i usuàries de les instal·lacions.