La cantant catalana Bad Gyal ha omplert aquest divendres el Palau Sant Jordi de Barcelona a la segona parada de la gira 'La Joia - 24 Karats Tour' per presentar el seu primer àlbum, 'La Joia'.

El sold out al Palau Sant Jordi de Barcelona és la segona data del seu tour, que va arrencar la setmana passada al Pavelló Príncep Felip de Saragossa.

Després del seu pas per Barcelona, la gira de Bad Gyal seguirà per la Corunya, Bilbao, viatjarà a Llatinoamèrica amb concerts a Bogotà (Colòmbia), San José (Costa Rica) i Ciutat de Mèxic, i tornarà a Espanya a l'abril amb un doble concert a Madrid i actuacions a València i Granada, abans de viatjar als Estats Units.

Tot i que Bad Gyal va publicar el seu primer treball el 2016 ('Slow Wine Mixtape'), 'La Joia' és el seu primer àlbum, que en una entrevista d'Europa Press per la publicació del disc al gener va assegurar que sent que té "un concepte i so" sòlid" i que representa totes les seves facetes.

L'àlbum combina regueton, dancehall, afrobeat i house i compta amb productors i col·laboracions diverses, com Young Miko, Tokischa, Anitta, Myke Towers, Quevedo, Morad, Ñengo Flow i Tommy Lee Sparta.