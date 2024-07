Unes 30.000 persones assisteixen al concert dirigit per Dudamel a la platja de Barcelona | Liceu

Unes 30.000 persones, segons l'organització, han assistit la nit d'aquest divendres al concert de l'Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, juntament amb el Cor Infantil del Orfeó Català, dirigits per Gustavo Dudamel, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona.

Aquest concert és part del programa 'Clàssica a la platja', dins de les activitats de la Regata Cultural per la Copa Amèrica de Vela. És el segon concert d'aquest tipus, després del realitzat per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), al qual van assistir 24.000 persones.

El concert dirigit per Dudamel, que també va comptar amb la participació de la violinista María Dueñas i el violoncel·lista Pablo Ferrández, ha inclòs un programa de les bandes sonores de John Williams, amb clàssics com 'ET', 'Tiburón', 'La llista de Schindler' o 'La guerra de les galàxies'.