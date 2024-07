Pas clau en la unió del Tram per la Diagonal: comencen les proves

Un vagó del Tram. Foto: Aj. de Barcelona

Ja han començat les primeres proves d'integració del tramvia al nou traçat per l'avinguda Diagonal. Un comboi ha fet una primera sortida a una velocitat reduïda de 5 km/h entre les noves estacions de Glòries i Verdaguer. Aquestes proves formen part de la primera fase de connexió de les dues xarxes tramviàries i continuaran durant l'estiu, incloent-hi proves d'integració i marxa en blanc, amb l'objectiu d'estar operatives a la tardor del 2024.

El nou tram del tramvia connectarà les Glòries i Verdaguer en 6 minuts i enllaçarà amb 4 línies de metro (L1, L2, L4 i L5) i 13 línies d'autobús. S?espera un increment de 24.000 viatges diaris, gairebé el doble dels actuals.

Després de 28 mesos d'obres, les proves d'integració van començar el passat dilluns 15 de juliol, permetent realitzar les comprovacions i els ajustaments necessaris per posar en funcionament el servei a la tardor de 2024. L'objectiu és verificar la compatibilitat dels tramvies amb el nou traçat, l'obra civil realitzada, les andanes i el carril d'alimentació per terra (APS).

L´estació d´intercanvi de Glòries serà el punt d´inici del recorregut, on el tramvia (un dels 18 adaptats per alimentar-se via tercer carril) canviarà d´alimentació de catenària aèria a soterrada, baixant el pantògraf i els patins. La prova es va fer de nit per minimitzar l'impacte al trànsit.

Sistema d'alimentació innovador

La connexió de les xarxes tramviàries per l'avinguda Diagonal es realitzarà sense línia aèria de contacte o catenària, utilitzant un sistema d'alimentació contínua per terra basat en un tercer carril enrasat a la superfície entre els rails, que alimenta els tramvies exclusivament al seu pas, de manera contínua i segura. Els tramvies canviaran d'un sistema d'alimentació a un altre desplegant o replegant el pantògraf.

Aquest sistema, a més de la instal·lació del tercer carril i els equips específics en subestacions, ha requerit l'adaptació de la flota actual i l'equipació dels nous tramvies. És la primera vegada a Espanya que s'implementa aquesta tecnologia en tramvies i la segona vegada al món que s'adapta una flota en funcionament a aquesta tecnologia, fent que aquestes proves siguin crucials per comprovar-ne el funcionament.

Canvis a l'operativa de les línies del Trambesòs

El nou tram entre Glòries i Verdaguer, previst per entrar en servei a la tardor, serà operat per la línia T4 del Trambesòs, que deixarà de circular cap a Ciutadella – Vila Olímpica i canviarà el seu recorregut cap al centre de la ciutat. La T5 i la T6 cobriran el servei des de les Glòries fins a la platja de Barcelona.

El nou servei de tramvia recorrerà 2 quilòmetres pel centre de la ciutat, endinsant-se a la trama urbana de l'Eixample. S'espera que generi una demanda addicional de 24.000 viatges diaris i que elimini prop de 2.000 cotxes del tram central de la Diagonal. La fase 1 del tramvia cobrirà una zona amb poca oferta de transport públic d'alta capacitat.