La quantitat d'anuncis de pisos turístics il·legals que Barcelona troba cada mes

Una panoràmica de Barcelona. Foto: Europa Press

L'Ajuntament de Barcelona detecta entre 300 i 400 anuncis il·legals de pisos turístics al mes, que desactiva de manera immediata de la plataforma on s'anuncia en el moment de detectar-los.

Les xifres les va posar en coneixement del públic la primera tinenta d'alcalde, Laia Bonet, a la Comissió d'Ecologia i Urbanisme de dimarts 16 de juliol passat, en què ha precisat que per aquesta via han recuperat "per a ús de residència habitual" més de 3.400 pisos turístics.

"La contundència a la inspecció ens ha permès mantenir a ratlla l'oferta il·legal de pisos turístics", ha assegurat Bonet, que diu que detecten aquesta quantitat d'anuncis al mes de "forma constant".

PEUAT

El Pla especial urbanístic d‟allotjaments turístics (PEUAT) és la normativa que regula la implantació d‟establiments d‟allotjament turístic, així com d‟albergs de joventut, habitatges d‟ús turístic i llars compartides.

Aquesta regulació respon a la necessitat fer compatibles els allotjaments turístics de la ciutat amb un model urbà sostenible basat en la garantia dels drets fonamentals i la millora de la qualitat de vida dels veïns de la ciutat.

Més enllà de l'oferta turística, el pla té també per objecte regular l'allotjament temporal a les residències col·lectives docents d'allotjament temporal a terra de zona.

Els habitatges d'ús turístic (VUT) són habitatges cedits pel propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada ia canvi d'una contraprestació econòmica, per a una estada de temporada.

Des de fa un temps, la intenció del PEUAT ha establert que no creixi el nom de VUT a la ciutat.

Així, per evitar una concentració excessiva i garantir una distribució territorial equilibrada, en cas que tanqués una VUT d'una de les denominades zones saturades, es permetrà una nova alta o la redistribució de la zona de creixement contingut.