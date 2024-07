La taxa turística de Barcelona augmenta fins a 4 euros

Turisme a Barcelona. (Foto: EuropaPress, Canva Pro)

La Comissió d´Economia i Hisenda de l´Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dimarts augmentar de 3,25 euros fins als 4 euros (el màxim possible) la taxa turística per a totes les modalitats d´allotjament.

La proposta de pujar la taxa turística fins al màxim s'ha sotmès a votació en comissió després d'haver aprovat al ple una proposició d'ERC que demanava aquest augment, i ha comptat amb els vots a favor del govern (PSC), BComú, Junts i ERC, i els vots en contra del PP i Vox.

El govern municipal va decidir que el posicionament polític al ple es convertís en una decisió fiscal i per això va sol·licitar un informe al Consell Tributari com a pas previ per portar la proposta a la comissió d'aquest dimarts.

Ara l'ordenança tindrà un tràmit d'exposició pública abans de poder ser aprovada definitivament al ple municipal de setembre o octubre.

En funció de la data d'aprovació final i publicació, el recàrrec amb les noves tarifes es liquidarà l'1 d'octubre del 2024 o l'1 d'abril del 2025, ja que l'impost es liquida semestralment.

El govern municipal ja va proposar en la proposta d'ordenances fiscals a l'octubre incrementar el recàrrec a 4 euros en allotjaments d'ús turístic i en creuers de curta estada, que l'oposició va tombar.

95 MILIONS DE RECAPTACIÓ AQUEST 2024

La previsió de l?Ajuntament per a aquest any és cobrar 95 milions d?euros derivats de la taxa turística, 75,1 dels quals són del recàrrec municipal i 19,9 de l?impost turístic que gestiona el Consistori.

Amb l'increment de la taxa fins als 4 euros, l'Ajuntament comptaria amb 20 milions d'euros extra per destinar serveis propis de la ciutat, gestionar els espais de gran afluència, i en l'àmbit firal.