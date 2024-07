Barcelona frega màxims amb la taxa turística: quines altres ciutats la tenen?

La taxa turística de Barcelona pujarà. (Foto: Canva Pro)

La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar dimarts passat l'augment de la taxa turística de la capital catalana, passant així de 3,25 a 4 euros per a totes les modalitats d'allotjament, que és el màxim permès.

En funció de la data d'aprovació final i publicació, el recàrrec amb les noves tarifes es liquidarà l'1 d'octubre del 2024 o l'1 d'abril del 2025, ja que l'impost es liquida semestralment.

Les previsions apunten que aquest augment de taxa turística deixarà a les arques municipals 20 milions d'euros extra per destinar serveis propis de la ciutat, gestionar els espais de gran afluència, i en l'àmbit firal.

La realitat és que aquest impost és una cosa que s'implementa tan sols a Catalunya i les Balears, mentre que la resta de ciutats espanyoles segueixen la cua en aquest àmbit. Per exemple, a València l'impulsarien aquest any, però van acabar derogant l'impost abans fins i tot que entrés en vigor, mitjançant el decret llei 12/2023.

En el cas de les Illes Balears, va implementar el seu “Impost de Turisme Sostenible” el 2016, dirigit a majors de 16 anys i amb tarifes que oscil·len entre 1 i 4 euros per persona i nit, depenent del tipus d'allotjament i la temporada.

Altres dades d'Europa

La realitat és que la taxa turística de Barcelona és la més alta d'Europa. Per exemple, en comparació amb Roma, l'impost és lleugerament inferior per als establiments de tres estrelles (4 euros la nit) i quatre estrelles (6 euros), tot i que els hotels de cinc estrelles poden cobrar fins a 10 euros la temporada alta.

A Amsterdam s'aplica una taxa comuna de 3 euros per nit, a més del 7% de la tarifa total de l'habitació. A Alemanya, les ciutats de Berlín i Colònia tenen una taxa equivalent al 5% de la factura de l'hotel, mentre que a Praga és del 0,5% del compte.

Hamburg presenta una taxa de 0,5 euros per a establiments amb tarifes de fins a 50 euros la nit i de 4 euros per a tarifes superiors a 200 euros. Milà té una forquilla entre 3 i 5 euros, ia Suïssa, la mitjana de la taxa turística no supera els 3 euros. París, per part seva, té un màxim de 5 euros.