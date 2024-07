Collboni, feliç que el Mundial 2030 arribi a Barcelona

Jaume Collboni. Foto: EuropaPress, Canva Pro

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat aquest divendres que Barcelona sigui “doble seu” del Mundial de futbol del 2030, amb l'Spotify Camp Nou de la ciutat i el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona).

"Orgullosos de rebre l'esdeveniment esportiu més seguit del món i mostrar com fem les coses a casa. Una oportunitat única per exhibir la nostra passió per l'esport", ha expressat en un missatge a 'X' recollit per CatalunyaPress .

Cal tenir en compte que l' Spotify Camp No u haurà estat renovat recentment i tindrà més de 100.000 seients, per la qual cosa serà un dels camps amb més capacitat, sinó el que més, mentre que el RCDE Stadium (Stage Front Stadium) té capacitat per a gairebé 40.000 espectadors.

La candidatura d'Espanya, Portugal i el Marroc per acollir l'esdeveniment comptarà amb 20 seus: 11 a Espanya, 6 al Marroc i 3 a Portugal.

La resta d'estadis espanyols que acolliran l'esdeveniment són: El Santiago Bernabéu, el Cívitas Metropolità, Sant Mamés, la Cartoixa de Sevilla, el Real Arena de Sant Sebastià, l'Estadi de Gran Canària a Las Palmas, el Roserar de Màlaga, la Nova Romareda de Saragossa i l'ABANCA Riazor de la Corunya.

Segons informa la RFEF, a l'elecció de les seus s'han aplicat barems i criteris "objectius" com el projecte tècnic, operativitat, estructura financera i dotació de les ciutats, a més del compliment dels requisits documentals i contractuals.

A més, també hi haurà 45 subseus o 'Team Base Camps' que estaran repartits en 16 comunitats autònomes: Andalusia, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Balears, La Rioja , Navarra, País Basc, Principat d'Astúries i Múrcia.

Entre les subseus proposades es troben tant instal·lacions públiques com privades a tot Espanya cas de la Ciutat Esportiva Andrés Iniesta de l'Albacete; la Ciutat Esportiva Camilo Cano de la Nucia (Alacant); la Nova Ciutat Esportiva de l'Elx (Alacant); el Francisco de la Hera d'Almendralejo (Badajoz); i la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza de Vila-real (Castelló). També la Ciutat Esportiva Rafael Gómez de Còrdova; la Nova Ciutat Esportiva del Girona FC; la Ciutat Esportiva del Granada CF; la Nova Ciutat Esportiva d'Eibar; la Ciutat Esportiva Antonio Asensio a Palma de Mallorca; les Ciutats Esportives Fernando Santos de Getafe, de la Fundació Rayo Vallecano, i la del Reial Madrid; la Instal·lació Esportiva Butarque de Leganés; i Tajonar a Pamplona. La Ciutat Esportiva Afouteza i A Madroa a Vigo, l'Escola de Futbol de Mareo de Gijón; Oliva Nova Sports Center d'Oliva (València), Paterna (València) i la Ciutat Esportiva del Levante UD a Buñol (València), i la Ciutat Esportiva del Real Valladolid també estan incloses, entre d'altres.