Katy Perry sorprèn servint xopets... en una discoteca de Barcelona!

Foto: EuropaPress, Twitter @galixteo

Barcelona va viure aquest diumenge una visita del tot inesperada i que va elevar el nivell de 'celebrities' de la capital catalana. La cantant americana Katy Perry va assistir aquest diumenge a la festa 'Churros con Chocolate', que va celebrar una edició especial a l'aire lliure a La Terrrazza, la discoteca del Poble Espanyol a Montjuïc.

En plena promoció del seu darrer single, Woman's World , l'artista de 39 anys va ser la convidada sorpresa al final de l'Orgull LGTBI de Barcelona. La presència de Perry no va passar desapercebuda, ja que la va veure gaudint de l'ambient eufòric i festiu de l'esdeveniment.

L'artista no va dubtar a repartir xopets d'alcohol entre els assistents i va presentar un dels temes que veurà la llum properament, titulat Lifetimes, encara que de moment tocarà esperar una mica més per poder escoltar-lo de manera oficial. La cantant californiana va mostrar la seva faceta més desenfadada, cantant i ballant la Macarena sense perdre el seu característic glamour.

El curiós del cas és que fa poc, tant ella com Orlando Bloom, la seva parella i també actor de pel·lícules tan famoses com El senyor dels anells o Pirates del Carib, van afirmar que deixarien l'alcohol durant tres mesos. Perry havia fet ostentació de la seva sobrietat durant les últimes cinc setmanes, afirmant: "Porto cinc setmanes de sobrietat".

Sigui com sigui, la realitat és que aquesta aparició ha deixat bocabadat més d'un fan, que no la podia creure veure amb els seus propis ulls.

La realitat és que, en els darrers temps, els famosos escullen Barcelona amb més freqüència per gaudir de la ciutat comtal. Per exemple, Dua Lipa es va deixar veure fa uns mesos amb el seu xicot en una famosa gelateria del carrer Enric Granados; Chris Hemsworth va comprar uns ganivets a la Plaça del Pi; Joe Jonas va estar prenent una sagnia al Born...

La presència de Katy Perry a l' Orgull LGTBI de Barcelona afegeix un capítol més a la història de la ciutat com un destí atractiu i vibrant per a celebritats de tot el món. La seva participació a la festa 'Churros con Chocolate' no només va alegrar els seus seguidors, sinó que també va subratllar la diversitat i l'esperit inclusiu que caracteritzen Barcelona.