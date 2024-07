Baròmetre de Barcelona: la inseguretat continua sent la principal preocupació

Una imatge de la Rambla de Barcelona. Foto: Europa Press

L' últim baròmetre de Barcelona assenyala que la inseguretat es manté com a principal problema per als veïns, seguida de l'habitatge i el turisme.

Tot i que les dades milloren lleugerament respecte a les de desembre de 2023, l'accés a l'habitatge es consolida, en segon lloc, i creix 4,9 punts i el turisme arriba a la tercera posició amb 6,7 punts més.

Així ho han posat de manifest la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, i el director de l'Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentat l'enquesta del primer semestre de l'any, realitzada del 25 de juny al 4 de juliol unes 800 entrevistes telefòniques.

Destaca la preocupació per l'accés a l'habitatge, que puja de l'11,7% al desembre al 16,6%, i el turisme és el que creix més com a problema més greu passant del 6,3% fins al 13% i arriba a la tercera posició.

Fins ara ocupava la quarta, a què ha passat la neteja, que ha baixat fins al 5%, quan al desembre obtenia un 9,7%.

Bonet ha assegurat que els preocupa i els ocupa la inseguretat i que per això l'han situat com una prioritat, incrementant les multes a comportaments incívics, i ha recalcat que ha millorat per primer cop en quatre anys.

Critiques de l'oposició

Les reaccions no s'han fet esperar; el portaveu d'ERC, Jordi Castellana, ha insistit a governar el turisme. "L'augment de la preocupació en temes com el turisme o l'habitatge mostra que ERC està sabent llegir bé el moment de la ciutat", per això creu que es confirma que aquestes són qüestions que s'han de governar amb determinació i amb noves respostes, ha dit.

Junts, per la seva banda, ha criticat que el baròmetre municipal semestral constata "el fracàs" del govern de Jaume Collboni en minoria. Jordi Martí ha destacat el suspens de Collboni i ha lamentat que hi ha "problemes enquistats i cronificats", com la inseguretat, que ha dit que ha vingut per quedar-se a la ciutat, i per això ha insistit a demanar la dimissió del tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.

En uns termes similars s'ha pronunciat Janet Sanz, dels Comuns, que ha afirmat que el baròmetre municipal semestral, els resultats del qual s'han presentat aquest dimarts a la tarda, és "clar i contundent: un suspens a Collboni", recordant que és la primera vegada que passa a un alcalde el primer any de mandat.

Per la seva banda, des del PP han acusat l'alcalde d'haver "encoratjat la turismofòbia" després dels resultats del baròmetre; el número 1 dels populars, Daniel Sirera, ha afirmat que "cal fer-ho molt malament perquè un 55% dels barcelonins pensin que Barcelona ha empitjorat" i ha lamentat que la inseguretat segueixi sent la preocupació més gran dels ciutadans.