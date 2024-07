El pacte del descans a Barcelona? Veïns i responsables de l'oci nocturn aposten per la convivència

Les portes d'un local d'oci nocturn de Barcelona, plenes de gent. Foto: Europa Press

"Un acord històric". Així van definir, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i associacions del sector de l'oci nocturn de la ciutat el pacte aconseguit dimarts 23 de juliol passat, que ha de servir, segons les dues parts, per "millorar la convivència".

Tant els veïns com la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (FECALON), l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i el Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província (GEDBP) volen treballar de manera conjunta perquè qui ho vulgui passar bé ho pugui fer... sense impedir que la resta pugui tenir el descans diari necessari, en dies laborables i caps de setmana i en qualsevol moment de l'any.

Aquest acord a 4 parts també es plasma en una sèrie de peticions a l'Ajuntament. "Cal apel·lar a l'administració perquè faci els deures", va dir el portaveu d'ASACC, Lluís Torrents. I què demanen al govern de Jaume Collboni?

Les demandes principals són:

Incrementar els ajuts per a la insonorització d'habitatges propers a locals

d'habitatges propers a locals Aïllar acústicament les construccions noves

les construccions noves Dur a terme un diagnòstic dels establiments de lleure existents

"Cal saber on són les fonts de conflicte per poder elaborar un pla urbanístic especial d'aquests establiments", van explicar durant la roda de premsa. Quan es tingui clar, segons les dues parts, es podria triar com a ubicacions per a aquests locals "els llocs on generin les menys molèsties possibles als veïns".

Les parts han explicat que cal tenir una cura especial amb districtes com Ciutat Vella (on hi ha molts edificis antics i mal aïllats... i molts locals d'oci nocturn).

El Port Olímpic ja és una realitat... sense rastre de lleure nocturn

Aquest acord entre les dues parts (sense les administracions) arriba a penes 48 hores després que el diumenge 21 de juliol reobrís el renovat Port Olímpic de la ciutat.

Després de 4 anys d'obres, aquesta part del litoral marítim barceloní ha canviat la seva fesomia de manera radical; ni rastre ja queda dels locals d'oci nocturn, que han estat substituïts per zones centrades en l'economia blava, la nàutica i la gastronomia.

Precisament aquest darrer aspecte encara no està tancat del tot, ja que entre finals del mes que ve i setembre obriran les portes diversos restaurants.

La jornada de reinauguració. Foto: Ajuntament de Barcelona

Durant la festa d'obertura, l'alcalde Jaume Collboni va voler destacar que aquesta transformació s'ha fet “en temps rècord” davant la celebració de la Copa Amèrica.

El socialista va treure pit per la "gestió pública directa" per part de la ciutat que permetrà tenir "un seguiment més adequat dels usos d'aquest nou espai".

Collboni va assegurar que els barcelonins "no veníem i no ens divertíem; per tant, hem decidit que aquest hauria de ser un espai emblemàtic d'aquest canvi de model econòmic que la ciutat de Barcelona i les grans ciutats en general han de fer", va concloure.