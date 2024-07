Obert el període d'inscripció per al hackathon més gran del món a Barcelona

Foto: Telefónica

El campus de programació gratuït 42 Barcelona, impulsat per Fundació Telefónica, l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, i la Generalitat de Catalunya, acollirà el 5 i 6 d'octubre el hackathon STEAM més gran del món , l''Space Apps Challenge' organitzat per la NASA, en col·laboració amb la Generalitat i l'Institut d'Estudi Espacials de Catalunya. Aquesta cita anual amb la tecnologia obre avui les seves inscripcions perquè tots els interessats ja es puguin apuntar a aquesta convocatòria.

En la seva 13a edició, aquesta trobada global organitzada sota el lema “The sun touches everything” se celebrarà de forma simultània a set ciutats espanyoles, una més que el 2023 amb la incorporació de Gijón, que juntament amb Barcelona, Madrid, Urduliz, León, Màlaga i Sevilla es convertiran a la seu de la gran trobada global.

42 Barcelona , ubicat al Parc Tecnològic de Barcelona Activa al districte de Nou Barris, serà seu, per segon any consecutiu, d'un dels esdeveniments més importants del panorama internacional relacionats amb la programació i la tecnologia que reunirà ments creatives i apassionades per la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques per resoldre desafiaments globals fent servir la col·laboració i la innovació.

Cap de setmana de reptes, espai i molta tecnologia

Sota el lema “The sun touches everything” , els participants del major hackathon del món coneixeran els reptes el dia de la posada en marxa de la convocatòria. Els equips crearan aplicacions mòbils, programari, maquinari, visualitzacions de dades i solucions per a plataformes, davant de desafiaments dissenyats directament per la NASA per contribuir a missions d'exploració de l'espai i ajudar a millorar la vida a terra.

Els diferents reptes, orientats a persones amb habilitats i capacitats diferents de totes les edats i nivells d'estudis, seran molt variats, des del desenvolupament de programari passant per la ciència de dades o la creació de contingut fins a la invenció d'històries. El desenvolupament de programari, enginyeria, art, narració, ciència i altres habilitats són les que els participants aplicaran per resoldre desafiaments proposats.

S'espera que l'edició 2024 continuï batent rècords a nivell nacional. El 2023 Espanya va registrar el nombre més gran d'inscrits de tot Europa, amb més de 900 participants, i un dels equips que va participar a 42 Barcelona, Space Galatic Coders, van arribar a la fase final internacional aconseguint, a més, una menció d'honor . L'equip de Space Galactic estava format per quatre estudiants d'IT Academy, l'acadèmia de bootcamps públics i gratuïts de Barcelona Activa i una estudianta del campus 42 Barcelona.

Els qui, com en ocasions anteriors, s'alcen amb la victòria d'aquesta cita mundial, tindran l'oportunitat de viatjar al Kennedy Space Center, a Cabo Cañaveral (EUA), per exposar les seves idees davant dels experts de la NASA.

Les persones que hi vulguin participar podran inscriure's a través d' aquest enllaç.