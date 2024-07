265 lladres multireincidents han comès 4.676 delictes a Barcelona

Dos agents de la Guàrdia Urbana a la Rambla. Foto: Guàrdia Urbana

Barcelona ha detectat 265 delinqüents multireincidents el primer semestre de l'any, als quals s'imputa un total de 4.676 delictes, principalment furts i robatoris violents al carrer.

De fet, els 5 més actius acumulen un total de 274 antecedents, segons les dades presentades aquest dijous 25 de juliol en roda de premsa després de la Junta Local de Seguretat de Barcelona, presidida per l'alcalde Jaume Collboni amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, cossos policials i representants de la Judicatura i de la Fiscalia.

La majoria dels robatoris amb violència, que impliquen intimidació o alguna mena de força, van ser comesos per un sol autor (50,2%) o per dos (33,8%). En el 87% dels casos no es van utilitzar armes, i els objectes robats van ser principalment telèfons mòbils i bosses, sense causar lesions a les víctimes al 70,3% dels incidents.

Les preferències dels lladres

Els objectes més robats són els telèfons mòbils, representant el 44,9% dels articles sostrets, seguits per bosses (22,6%), joies (9,1%) i rellotges (8%).

Barcelona, més segura?

Tot i aquestes dades, el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha afirmat que la seguretat a Barcelona està millorant. "Els delictes es redueixen un 0,5%, i això és gràcies a la tasca policial ia una feina intensa que comença a donar els seus fruits", ha assegurat, a més de celebrar que el furt, el delicte amb més incidència a Barcelona, ha disminuït un 5,1%.

Pla contra multireincidents i okupacions

De fet, des de mitjans del mes de maig, aquests delinqüents multireincidents estan (o han d'estar) més vigilats, ja que a la Junta Local de Seguretat del cinquè mes d'aquest any es va dissenyar un nou pla de seguretat per a la ciutat, centrat a la multireincidència i les okupacions.

En el pla de seguretat 2024-2027 s'han desenvolupat 280 accions per millorar la seguretat i la convivència a la ciutat. Pedro Velázquez, intendent més gran de la Guàrdia Urbana, va explicar que el cos treballa en un nou desafiament per abordar el problema dels lladres multireincidents. “El nostre repte com a policies és la intel·ligència policial. Posar els policies al lloc, moment i intensitat adequada. Hem d'afinar molt en aquest nombre de persones que estan reincidint o multireincidint”, va assegurar.