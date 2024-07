Trias s'acomiada aquest divendres de l'Ajuntament de Barcelona

L' Ajuntament de Barcelona celebra aquest divendres el darrer ple del curs polític en què s'acomiadarà el líder de Junts, Xavier Trias , com a regidor, i se sotmetrà a aprovació provisional l'augment de la taxa turística fins al màxim de 4 euros.

La sessió començarà a les 10.00 hores, com és habitual, i tancarà el primer curs polític de l'alcalde socialista, Jaume Collboni , amb un govern de 10 regidors i marcat per les eleccions autonòmiques i les europees, que han paralitzat l'activitat municipal entre abril i juny.

El ple estarà marcat pel comiat de Trias, que renuncia a la seva acta de regidor després de presentar-se a les eleccions per tornar a optar a l'alcaldia: malgrat guanyar els comicis, l'exalcalde no va poder tornar a governar, ja que BComú i PP van investir Collboni amb els seus vots.

Després de marxar, està previst que el substitueixi l'actual portaveu, Jordi Martí , que la portaveu adjunta, Neus Munté, sigui la nova portaveu, i que ocupi la seva vacant com a regidor Carme Lleó (ara portaveu del grup al districte de Gràcia).

INFORME I TAXA TURÍSTICA

A l'inici del ple, el govern presentarà un informe sobre les actuacions del mandat en matèria de recursos humans i materials de la Guàrdia Urbana, ia la part executiva destaca la votació provisional de l'augment de la taxa turística fins al màxim de 4 euros.

Després de dictaminar-la a favor a la Comissió d'Economia, la modificació de l'ordenança fiscal seguirà el tràmit per sotmetre-la a aprovació definitiva al setembre o octubre.

LES INICIATIVES DE L'OPOSICIÓ

Els grups de l'oposició presentaran les seves iniciatives, centrades en el turisme (ERC i el PP), l'accés a l'habitatge (BComú), la promoció de la llengua catalana (Junts) i l'arribada de nous menors estrangers no acompanyats a la ciutat (Vox).

Junts presentarà una iniciativa per promoure la llengua catalana davant la "manca de compromís" de l'alcalde, i que s'implementin les 68 mesures per fomentar el català que es va acordar el mandat anterior, entre altres qüestions.

A més, defensarà dos precs: un sobre la valoració del baròmetre municipal, davant el qual demana que s'obri un procés d'escolta i participació per proposar solucions, i un altre perquè el govern concreti el calendari de pagament de les subvencions de la convocatòria d'aquest any i es comprometi a millorar el sistema actual.

BCOMÚ, SOBRE HABITATGE

Per part seva, els Comuns centraran les iniciatives a garantir el dret a l'habitatge i presentaran una proposició perquè l'Ajuntament impulsi un Pla Especial Urbanístic sobre els lloguers de temporada que inspeccioni l'oferta de lloguers i sancioni les que facin un ús fraudulent.

També presentaran un prec perquè el govern municipal comenci les obres de la segona fase entre Verdaguer i Francesc Macià a la tardor, un cop estrenada la primera fase entre Glòries i Verdaguer, i un altre per potenciar la cultura de proximitat.

ERC I PP, SOBRE TURISME

ERC proposarà que l'Ajuntament lideri una aliança internacional de ciutats "per a un turisme responsable i sostenible" i un prec per estendre a tota la ciutat la limitació dels grups turístics guiats i perquè es compleixi al districte de Ciutat Vella (on està implementat el decret).

El PP defensarà una proposició que demana replantejar el Pla Especial Urbanístic d´Allotjaments turístics per incentivar un turisme de qualitat, a més d´un prec per impulsar un pla d´actuació per al´avinguda Paral·lel i una pregunta sobre quan es presentarà el debat de l´estat de la ciutat.

VOX VOL REBRE A LA SELECCIÓ

Vox portarà una proposició per instar l'Ajuntament a rebutjar l'arribada de nous menors estrangers no acompanyats a la ciutat i reclamar a la Generalitat el tancament dels centres que “pugui crear inseguretat a barris i carrers”.

El seu prec serà per demanar que el Consistori rebi els jugadors de la selecció espanyola i negociar amb la Reial Federació Espanyola de Futbol que el Saló de Cent aculli temporalment el trofeu de l'Eurocopa, i la seva pregunta serà sobre els costos econòmics dels actes del Pride.