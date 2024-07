Xavier Trias diu adeu a l'Ajuntament de Barcelona: "Té tota la lògica que me'n vagi"

Trias, durant el seu darrer discurs. Foto: Aj. de Barcelona

El líder de Junts per Catalunya (sota la marca Trias per Barcelona ) a l' Ajuntament de Barcelona i exalcalde, Xavier Trias, s'ha acomiadat aquest divendres 26 de juliol del Ple del Consistori , del qual deixa de ser regidor, i ha dit que ho fa agraït per tots els anys de trajectòria en política municipal. "Avui no us diré que us donin", va assegurar, fent un recordatori de la seva recordada intervenció de l'any passat durant la investidura de Jaume Collboni.

Trias ha fet el seu discurs de comiat en finalitzar el Ple després d'un any des que es va presentar a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, en què, malgrat guanyar-les, no va poder tornar a governar, ja que Barcelona en Comú (BComú) i PP van fer possible la investidura del candidat socialista amb els seus vots.

"No té sentit la meva continuïtat. Té tota la lògica que me'n vagi. No es vol ni s'ha volgut la nostra col·laboració dins del govern. Ho he intentat de totes les maneres", ha afirmat Trias, que ha reiterat que no té cap intenció de tornar a ser candidat el 2027.

"No vull donar lliçons a ningú, però sempre que em necessitin podran comptar amb mi", ha dit en al·lusió al partit. "Em vaig presentar (el 2023) per donar un servei a la ciutat, i per demostrar que podíem fer la política de manera diferent. Però tot ha anat diferent, per aliances estranyes que no acabo d'entendre gaire, i això em fa dubtar de la política, no sé què he fet tots aquests anys que he cregut en la política", ha seguit, dient que "tot i els moments difícils, aquí he estat feliç i m'emporto a un munt d'amistats".

"Simpatia i afecte per la senyora Colau"

Un dels moments més curiosos de la seva intervenció ha estat quan, després d'assenyalar la bona actitud que ha tingut Collboni amb ell, ha dit que és important "mantenir unes bones formes", cosa que és bàsica amb "altres molts amb una ideologia molt oposada" , m'ha passat amb la CUP, i m'està passant una cosa que comença a ser perillosa, que començo a tenir simpatia i afecte per la senyora Colau, que ara em somriu i té una actitud més amable”.

Posteriorment, ha recordat figures com Ernest Maragall ("és un senyor i un cavaller"), i exalcaldes com Joan Clos i Jordi Hereu.

Homenatges a les xarxes

Després de la sessió i un cop tancada la seva vida com a polític en actiu, les xarxes socials com X s'han omplert de missatges de reconeixement.

La intervenció completa

Podeu veure el parlament íntegre de Xavier Trias a partir de l'hora 4:34:25.