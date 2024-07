La Biblioteca García Márquez de Barcelona tanca temporalment per obres

La façana de la biblioteca. Foto: Google Maps / Canva Pro

Des d'aquest dilluns 29 de juliol, i fins al pròxim 18 d'agost, la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona estarà tancada perquè es puguin fer diferents obres de millora, que consistiran a col·locar suports estructurals i generar un nou voladís exterior a l'entrada del edifici .

El tancament de la biblioteca s'ha decidit fer durant aquestes dates perquè els responsables creuen que durant aquestes setmanes de l'estiu hi haurà menys afluència d'usuaris i serà possible agilitzar els terminis d'execució, encara que preveuen que les obres durin un total de 13 setmanes, més de 3 mesos.

La finalitat d'aquestes obres és garantir un millor control de moviment de l'edifici, que ha generat alguns desperfectes en elements rígids de la façana, com ara vidrieres, i generar aquest voladís per condicionar-lo com a possible escenari per a diferents actes i presentacions.

Aquesta solució tècnica quedarà integrada dins de la volumetria de l'edifici de l'equipament i "guarda coherència amb l'aspecte general de l'edifici", van explicar fonts municipals fa mesos, quan es van anunciar les dates.

L'actuació l'ha projectat el mateix equip d'arquitectes del projecte original, tindrà un cost global de 395.117 euros i mentre la García Márquez estigui tancada, el districte de Sant Martí mantindrà dues biblioteques obertes, la del Poblenou i la de Ramon d'Alós.

Un edifici molt premiat

La biblioteca ha rebut nombrosos reconeixements des que va obrir les portes. Un dels més recents és el premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea-Premis Mies van der Rohe 2024, tot i que segurament el més destacat és el de Millor biblioteca del món, rebut el 2023.