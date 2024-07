El termòmetre toca sostre: Barcelona arriba als 40 graus

Foto: X (@alfons_pc) / Canva Pro

L' Observatori Fabra de Barcelona va assolir, el passat dimarts 30 de juliol, un “nou rècord de temperatura màxima absoluta”, amb 40 graus centígrads en estació manual per a tota la sèrie climàtica 1914-2024.

Ho ha anunciat el meteoròleg de l'Observatori Fabra de Barcelona, Alfons Puertas, amb una publicació a les seves xarxes socials, com X (anteriorment coneguda com a Twitter).

Puertas ha explicat que els 40 graus aconseguits a la ciutat de Barcelona han superat per dècimes l'anterior rècord absolut de 39,8 graus, registrat el juliol del 1982.

Refugis climàtics

Per això, cal tenir en compte que, tant a la ciutat com a altres punts de Catalunya, hi ha els refugis climàtics, espais on protegir-te de la calor durant l'estiu (com el que estem vivint) i del fred durant l'hivern. La majoria són oberts tot l'any.

La crisi climàtica provoca que cada cop hi hagi més onades de calor i de més intensitat i, per això, l'Ajuntament de Barcelona ha anat posant a disposició dels veïns de la ciutat una xarxa amb més de 350 refugis climàtics.

Tots són gratuïts excepte les piscines municipals, que tenen preus públics fixats i ajuts. Són edificis com les biblioteques i els centres cívics, espais que tenen una bona accessibilitat i, preferentment, han de tenir cadires o bancs on seure i aigua.

Pots consultar on són en aquest enllaç.

Consells per combatre la calor

Més enllà d‟aquests espais, l'Ajuntament comparteix consells per combatre els rigors tèrmics. A casa és prudent abaixar les persianes de les finestres durant les hores de sol i obrir les finestres durant la nit, hidratar-se (fins i tot sense set), i evitar prendre begudes alcohòliques. De la mateixa manera, cal prioritzar els menjars lleugers i evitar els calents i molt calòrics.

Si cal sortir al carrer, el responsable és portar gorra, barret o paraigua, fer servir roba lleugera (com la de cotó) i de colors clars, portar una ampolla d'aigua (sobretot els nens i les persones grans) i evitar les hores de més calor (el migdia i les primeres hores de la tarda). També es recomana reduir l'activitat física i tenir cura també de l'hora de sortida de les mascotes.