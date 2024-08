ERC entrarà al govern de Barcelona quan Illa arribi a la Generalitat

L´Ajuntament de Barcelona. Foto: Wikipedia

El passat 11 de juny, els grups municipals a l'Ajuntament de Barcelona d'ERC i el PSC van arribar a un acord perquè els republicans entressin al govern de la ciutat.

Tot i això, han passat gairebé 2 mesos des de llavors i, fins ara, Jaume Collboni segueix al capdavant de la gestió de la ciutat amb el seu equip.

L'escenari, però, pot canviar de manera imminent. I és que una de les conseqüències (o derivades) el preacord a què les dues formacions van arribar perquè Salvador Illa pugui ser investit com a president de la Generalitat és que els republicans s'incorporin al cartopaci de la ciutat.

Tot i que, com hem apuntat, el pacte a nivell barceloní també està tancat, els republicans, liderats per Elisenda Alamany (després de la marxa d' Ernest Maragall ) estan mantenint un perfil discret.

Les àrees que assumiria ERC

L'entrada dels republicans (que van acabar com la quarta força més votada, després de Trias per Barcelona, el PSC i Barcelona en Comú ) al govern municipal aniria acompanyada de l'assumpció de responsabilitats i diverses àrees de treball.

El principi d'acord amb els socialistes "preveu que ERC gestioni responsabilitats de gestió en àrees clau per als republicans, com la llengua catalana, joventut, turisme, promoció econòmica, drets socials, projecció de ciutat, gent gran o qualitat urbana", diu el comunicat.

Alamany assumiria Promoció Econòmica (que inclou Turisme i Barcelona Activa) i Jordi Castellana, l'àrea de Drets Socials.

Una bona relació que ve de lluny

Els republicans ja havien mostrat bona sintonia amb els socialistes a l'Ajuntament de la capital de Catalunya quan van tancar el pacte per aprovar els pressupostos de Collboni. Uns comptes, això sí, que no van tirar endavant al ple perquè únicament havien aconseguit 15 vots favorables.

Per la seva banda, els Comuns, que el passat mes de febrer havien donat el vistiplau al projecte de pressupostos, van votar en contra a finals de març perquè Collboni no va acceptar que entressin al govern municipal, que era la condició que havien posat per votar a favor.

Tot i això, els pressupostos es van acabar aprovant automàticament després que Collboni es va sotmetre a una moció de confiança per forçar-lo.