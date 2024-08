Barcelona tanca dues pistes esportives després de les denúncies per soroll de diversos veïns

Foto: Guàrdia Urbana de Barcelona

L' Ajuntament de Barcelona ha decidit precintar dues pistes esportives en un edifici de l'Eixample a causa del soroll que generaven i que molestava els veïns . Aquesta informació, avançada per TV3 , assenyala que es tracta de les pistes del DIR Rocafort i Salesians Rocafort , una coberta i una altra descoberta, on es feien activitats esportives. El precinte es va efectuar el 25 de juliol, després que el consistori comprovés que les mesures adoptades després d'un primer avís per complir els nivells de soroll permesos no havien estat efectives. Per reobrir les pistes, els titulars hauran d'implementar les mesures necessàries per insonoritzar-les i complir la normativa de soroll.

Tot i que els propietaris van sol·licitar mesures cautelars, el jutjat les va denegar, cosa que va obligar al tancament de les pistes. El precinte va ser dut a terme pel districte de l'Eixample amb el suport de la Guàrdia Urbana . Les pistes no podran reobrir fins que l'Ajuntament verifiqui que compleixen la normativa de soroll.

El govern municipal assegura que el Districte va promoure una mediació, però en comprovar que les mesures correctores no van millorar la situació, es va procedir a precintar les pistes. Les mateixes fonts van aclarir que només es van precintar les dues pistes, però que el gimnàs segueix funcionant i que aquesta mesura no afecta el pati de l'escola a què pertany una de les pistes.