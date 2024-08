Barcelona, contra els pisos turístics il·legals: detectats 75 al juliol

L'Ajuntament persegueix aquest tipus de vivendes. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 75 pisos turístics il·legals durant la primera quinzena de juliol, després de dues campanyes d'inspecció a 134 allotjaments d'ús turístic (HUT) "amb indicis" d'activitat il·legal i a xarxes fraudulentes que operen a la ciutat.

Dels 75 pisos on es va detectar activitat turística il·legal, a través d'expedients anteriors en curs o pisos no identificats fins ara, 8 s'han precintat.

Així mateix, s'han activat els procediments disciplinaris per imposar les corresponents sancions, de 60.000 a 600.000 euros, en funció del grau d'infracció.

De la resta d'immobles inspeccionats (59), 16 eren pisos turístics amb activitat il·legal que ja no estan operatius, a 23 no es va poder detectar activitat il·legal perquè no es va poder accedir i en 20 no hi havia turistes allotjats en el moment de la inspecció.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, ha detallat que el consistori continuarà fent controls per poder verificar si hi ha activitat il·legal, "perquè evidentment hi ha indicis", com ara la detecció d'anuncis il·legals en plataformes en línia, i queixes i denúncies dels veïns.

Xarxes internacionals

Bonet ha explicat que els pisos inspeccionats estan vinculats a màfies i xarxes organitzades a escala internacional que “fan una activitat turística il·legal de manera intensiva i massiva” (l'Ajuntament en té identificades 38, de les quals 22 ja no estan actives).

Per part seva, el responsable de la Direcció de Serveis d'Inspecció, Albert Tomàs, ha indicat que la intervenció s'ha dut a terme a l'estiu "per intentar actuar de manera global, alhora, en aquests 134 habitatges per evitar que s'avisin entre ells".

Ha detallat que els controls s'han centrat a les zones amb més pressió turística, com els districtes de Ciutat Vella o l'Eixample, tot i que també s'han detectat alguns pisos pertanyents a xarxes organitzades a barris com Horta i Sant Gervasi.

Treball coordinat

Bonet ha indicat que "el fet que les infraccions siguin tan variades requereix una coordinació amb altres administracions i àrees", per la qual cosa l'actuació ha comptat amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, Inspecció del Treball, l'Incasòl, l'Institut Municipal d'Hisenda, i l'Agència Tributària de Catalunya i l'Estatal.

A més de precintar els pisos amb activitat il·legal, se sol·licita a les plataformes en línia que desactivin els anuncis d'allotjaments il·legals actius; s'obren expedients als propietaris dels pisos que no notifiquin la identitat dels hostes a les autoritats competents; i es treballa per cobrar la taxa turística als pisos il·legals, entre d'altres.

Sobre el nombre de pisos turístics il·legals que hi ha actualment a Barcelona, Bonet ha afirmat que des dels serveis d'inspecció han vist "una evolució molt clara", ja que el 2016 es van detectar uns 6.000 pisos turístics sense llicència i actualment se n'identifiquen entre 300 i 400 anuncis mensuals sense llicència a les plataformes.

"A Barcelona hi ha tolerància zero a l'activitat il·legal amb pisos il·legals, per la qual cosa seguirem en aquesta línia perseguint l'activitat il·legal de manera contundent i inflexible", ha reivindicat Bonet.

Fins ara s'han fet 1.214 inspeccions, s'han dictat 944 ordres de cessament de l'activitat il·legal i s'han incoat 491 expedients sancionadors i el consistori preveu duplicar els recursos destinats a aquests controls el 2025.