Les obres d'ampliació de l'estació de Sants obliguen a reestructurar el trànsit

Així serà la circulació al voltant de l'estació de Sants/ Foto: Ajuntament de Barcelona

Les obres d'ampliació de l'estació de Sants i la remodelació de la plaça dels Països Catalans es faran visibles ben aviat i es tallarà el trànsit del costat muntanya per concentrar la mobilitat al costat mar, el del parc de l'Espanya Industrial.

El vial abans utilitzat només pels taxis s'ha ampliat i ocupa el que abans era espai de vianants per encaixar temporalment la circulació tant de vehicles privats com de transport públic (amb un carril per a cadascun en cada sentit). Gran part d'aquest espai es tornarà als vianants el dia que s'acabin les obres de transformació de l'estació, en una segona fase encara sense data ni licitació.

Aquest diumenge l´empresa municipal Bimsa culminarà les modificacions de l´entorn i es duran a terme les obres de pavimentació. A partir de dilluns s'implantaran els canvis en la mobilitat, que aniran evolucionant a mesura que avancin les obres. El vial d'encotxar i desencotxar passatgers davant de l'entrada de moment es mantindrà, però més endavant es prohibirà l'entrada als cotxes.