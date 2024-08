Una jornada per no oblidar: Barcelona recorda els 7 anys de l'atemptat gihadista del 17-A a la Rambla

Un moment de l'acte d'homenatge. Foto: Europa Press

Barcelona ha commemorat aquest dissabte el setè aniversari dels atemptats terroristes del 17 agost del 2017 a La Rambla i Cambrils (Tarragona) amb un acte de record i homenatge a les víctimes al Pla de l'Os del passeig i que ha comptat amb un minut de silenci i una ofrena floral.

A l'acte, que ha començat a les 10 del matí, hi han participat víctimes, familiars i representants institucionals com ara l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto.

Entre altres assistents, també hi ha estat la presidenta de Junts, Laura Borràs, el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, diputats del Parlament i regidors del consistori barceloní. No ha estat, en canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de vacances a Lanzarote.

El lloc on va frenar la furgoneta dels terroristes

El Pla de l'Os de la Rambla és on fa 7 anys es va aturar la furgoneta dels terroristes després de l'atropellament massiu al passeig.

La primera línia de l'acte ha estat reservada per a víctimes i els seus familiars, mentre que els representants polítics s'han col·locat a les files del darrere. Després del minut de silenci, els assistents han fet una ofrena floral, dipositant clavells i roses blanques, així com una figura de l'Iron Man, mentre sonava el Cant dels Ocells a càrrec del violoncel·lista Marçat Ayats.

Després dels càrrecs polítics, han participat en l'ofrena floral representants dels cossos de forces de seguretat (Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana) i d'emergències, entre d'altres.

El doble atemptat de Barcelona i Cambrils va deixar un total de 16 morts i més d'un centenar de ferits.

Les demandes de Robert Manrique

Minuts després de l'homenatge, l'exassessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), Robert Manrique, ha criticat la manca d'atenció a víctimes de terrorisme i ha demanat reobrir una oficina per atendre víctimes, un protocol d'assistència, i una llei catalana pròpia per a aquesta comesa.

Manrique ha expressat que Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més víctimes de terrorisme, i ha afegit que, més enllà d'actes d'homenatge, el record s'ha de fer, segons la seva opinió, assistint les víctimes durant la resta de l'any.