Tanca la històrica bodega Salvat de Barcelona: adeu a un dels temples del vermut

Els clients habituals del celler Salvat s'han trobat amb una sorpresa inesperada: l'emblemàtic establiment del barri de Sants de Barcelona, amb gairebé 150 anys d'història, ha tancat les portes . Un breu cartell de "Es traspassa" marca el final d'una trajectòria que va començar el 1880.

La Salvat, molt coneguda pels vermuts i les tapes d'anxoves i seitons, atreia cada diumenge veïns del barri i visitants de tot Barcelona. Des del 2020, aquest celler, ubicat a la confluència dels carrers Sagunt i Andalusia, formava part de la llista de locals singulars de l'Ajuntament de Barcelona.

Fidel al seu estil tradicional, el celler s'enorgullia de mantenir-se com un establiment clàssic. "Prescindim d'afegits i refredem les nostres cerveses a les centenàries neveres del nostre bar celler, respectant la tradició que ens defineix", explicaven. El tancament, avançat per Metrópoli Oberta , assenyalava la fi d'un local que semblava estar detingut en el temps, com les conserves de marisc que entusiasmaven tant els seus clients habituals.