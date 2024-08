Mozart guanya el premi de la Festa Major de Gràcia amb el seu homenatge a Miyazaki

Un detall del carrer. Foto: X (@AmraSeldon)

El carrer Mozart ha estat el que ha aconseguit el primer premi dels carrers adornats de la Festa Major de Gràcia de Barcelona aquest 2024. La seva decoració de Studio Ghibli, un homenatge al cinema de Hayao Miyazaki, ha encantat el juerat, segons ha informat la Fundació Festa Major de Gràcia a la seva web el passat dilluns 19 d'agost, quan es van concedir els guardons.

Els guardons, que s'han lliurat a la plaça de la Vila, han reconegut amb el segon premi la plaça Rovira i Trias, amb la seva temàtica Wedding Chapel, i el tercer lloc ha estat pel carrer Jesús, amb la temàtica Discodèlia .

Feia dues dècades que Mozart no s'imposava al certamen, sempre se li escapava per poc.

S'atorgaren també mencions especials. El Premi Dolça Festa va ser lliurat als carrers Joan Blanques de Baix, Perill i Fraternitat de Baix. La Casa Vicens Gaudí va atorgar el premi especial al carrer Joan Blanques de Baix de Tot.

El Premi a la Reutilització va ser per al carrer Jesús per segon any consecutiu, gràcies al seu tema Discodèlia. El carrer Verdi es va emportar el Premi al Detall Artístic pel seu homenatge als envelats de Gràcia, mentre que el carrer Tordera va guanyar el Premi a la Il·luminació pel tema de meduses. El Premi als Millors Sostres i Laterals va ser pel carrer Fraternitat de Baix per la seva temàtica de papiroflèxia i origami, i el carrer Llibertat va rebre el Premi a la Millor Entrada amb el seu celler de vi.

El Premi Festers Power 2024 va ser per a les comissions dels carrers Fraternitat de Dalt i Progrés, per la millor foto d'Instagram que mostrava el procés de preparació de les decoracions, totes dues amb la temàtica de videojocs retro. A més, Progrés va guanyar el Premi a la Innovació i Tecnologia.

Finalment, el primer premi per a la Decoració de Portalades i Comerços va ser per al decorat Res brut al carrer Sant Joaquim, i el primer premi per a la Decoració de Balcons i Finestres va ser per a El pati de la calma al carrer Santa Magdalena.