Barcelona es prepara per a la Copa Amèrica amb fan zones, pantalles gegants i oferta d'oci

Un treballador ultima els preparatius de la Copa Amèrica a Barcelona. - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

L'Ajuntament de Barcelona està ultimant els preparatius per a la celebració de la Copa Amèrica de Vela, que acollirà des d'aquest dijous fins al 27 d'octubre i per a la qual ha instal·lat dos fan zones, pantalles gegants i oferta d'oci i restauració obertes a la ciutadania i gratuïts.

La competició donarà el tret de sortida aquest dijous, amb la regata preliminar en què durant quatre dies es podran veure per primera vegada els sis equips que disputen el trofeu, han explicat el responsable d'operacions de la Copa Amèrica, Óscar Gallego, i el coordinador municipal, Joan Torrella, en una sessió amb periodistes aquest dimarts.

Les regates es disputaran entre les 14 i les 16 hores (en funció de les condicions climatològiques) i es podran seguir des de les platges de la ciutat, on també hi haurà 'fan zones' a la plaça del Mar i als entorns del Bogatell.

Per garantir el funcionament de la competició, aquest dimecres es posarà en marxa el Comitè Operatiu de Seguiment, presidit per la gerent municipal, Laia Claverol, que es reunirà cada dia al matí i en què participaran totes les àrees de l'Ajuntament implicades, així com a representants de l'organització, TMB, Turisme de Barcelona i Fundació Barcelona Capital Nàutica.

'Race Village'

També s'ha instal·lat el 'Race Village' al Moll de la Fusta, un espai destinat a l'oci, la cultura i la gastronomia, que obrirà els quatre dies de la regata preliminar (des de dijous fins diumenge), i reobrirà a partir del 29 d'agost, quan ja estarà operatiu de manera permanent fins al final de la competició.

Té una superfície de 25.000 metres quadrats i rebrà cada dia a l'escenari principal els regatistes, amb un espectacle dirigit a apropar els equips i els aficionats, i on també es programarà activitat cultural i artística.

Hi haurà oferta gastronòmica amb 8 restaurants entre setmana i 12 els caps de setmana, i tindrà especial protagonisme el producte de proximitat en una zona de brases, amb peix fresc de la Confraria de pescadors de Barcelona i carn i verdures del mercat de la Barceloneta.

Els grans miradors

Els grans miradors des d'on es podran veure les sortides i arribades de les regates i el seu desenvolupament seran el Dic de Recer del Port Olímpic, així com la plaça Rosa dels Vents, i el nou passeig del Trenca Ones.

A més, el Port Olímpic és la base dels 12 equips de la Unicredit Youth America's Cup (la competició de joves que es recupera a Barcelona) i els 12 equips de la Puig Women's America's Cup (la competició de dones que se celebra per primer cop ).

La Copa Amèrica comptarà amb un equip de 2.300 voluntaris i fins dimarts hi ha acreditats 356 periodistes de 203 mitjans procedents de 24 països, i l'organització espera que la xifra de periodistes creixi.