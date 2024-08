Barcelona inicia la setmana que ve activitats culturals en paral·lel a la Copa Amèrica

Regata Preliminar de la Copa Amèrica de vela a Barcelona | Copa Amèrica

L'Ajuntament de Barcelona inicia la setmana que ve la Regata Cultural, un programa d'activitats culturals que acompanyaran la celebració de la Copa Amèrica de Vela i que comptarà amb 24 esdeveniments gratuïts agendats entre el 31 d'agost i el 13 d'octubre.

Les activitats de la Regata Cultural es faran a l'espai Race Village de la Copa Amèrica al Moll de la Fusta, i acollirà actuacions musicals i de cultura popular de dijous a diumenge, entre les 19.00 i les 20.30 hores, segons ha detallat el consistori barceloní en un comunicat.

Entre els concerts, gestionats per la programadora Gisela Sais, hi ha: The Bird Yellow, Belascoaín Sextet, Whale Trip, Xarim Aresté, Jaume Llombart Sextet, Libérica, Clara Gispert, Wagner Pa & Os 3 Parceiros, Queralt Lahoz, Maria Rodés, Karen Lugo amb Chicuelo i José Maldonado, Ana Rossi i Marcelo Mercadante, Sempre Beatles, i Marala.

Els actes de cultura popular es faran tant a l'escenari del Race Village com al districte de Ciutat Vella, i escoles, entitats i equipaments culturals del districte presenten una programació pròpia d'arts escèniques, arts plàstiques i musicals.

A la iniciativa s'hi sumen sis actuacions escollides en una convocatòria del districte de Ciutat Vella, amb l'objectiu que l'escenari del Village del Moll de Fusta inclogui artistes vinculats al barri de la Barceloneta. Aquestes actuacions seran: Koyam Project, Musicals' Choir, Tablao Sur, Paula Peso, Oleàndole i Sara Aldana.

D'altra banda, el Port Olímpic també es convertirà en espai de cultura i expressió artística, amb una programació diürna que coincidirà amb la regata de dones (Puig Women's America's Cup) i de joves (UniCredit Youth America's Cup), dues de les novetats de l'edició actual de la Copa Amèrica.

A més, durant les festes de La Mercè, del 21 al 24 de setembre, el Mercè Arts de Carrer (MAC) traslladarà al front marítim una extensa proposta amb un relat vinculat al mar i que comptarà amb diferents formats en espais al llarg del moll Mestral i l'espigó del Bogatell, la programació de la qual es coneixerà a principis de setembre.