El Corte Inglés de Portal de l'Àngel de Barcelona tancarà per sempre aquest dissabte 31 d'agost

Portal de l'Àngel, a Barcelona - EP

El proper dissabte 31 d'agost marcarà la fi d'una era a Barcelona. Després de dècades de ser un emblema de la ciutat, El Corte Inglés de l'avinguda Portal de l'Àngel tancarà les portes per sempre. Dos anys després de la venda de l'edifici a Redevco Iberian Ventures, aquest espai icònic es transformarà en un modern edifici sostenible d'ús mixt, un destí molt diferent del que van conèixer milions de barcelonins i turistes.

La notícia ha estat confirmada per fonts d'El Corte Inglés, que han assenyalat que l'oferta del centre de Portal de l'Àngel serà traslladada a la ubicació de la plaça Catalunya. En aquest moviment intenten mantenir l'essència i el servei als clients, concentrant tota la seva oferta en un sol lloc. "Tornam als orígens", comenten amb certa malenconia, destacant que la secció d'esports, abans situada a Portal de l'Àngel, tornarà a la plaça Catalunya.

Aquest tancament no només marca l'adéu a un lloc de compres, sinó també a un racó ple de records per a molts. L'edifici del Portal de l'Àngel, que alguna vegada va ser testimoni del tràfec diari de milers de persones, serà transformat en un espai de comerç prime i oficines d'última generació. Els plans de Redevco Iberian Ventures apunten a un futur sostenible, amb serveis moderns i diferenciats per als nous llogaters, però la nostàlgia pel que fou és inevitable.

L'últim dia d'operacions serà aquest dissabte, i mentrestant, l'edifici de plaça Catalunya ja està en ple procés de renovació, preparant-se per acollir l?oferta comercial en un espai reordenat. Per a molts aquest tancament representa més que la fi d'una botiga; és el tancament d'un capítol a la història comercial i social de Barcelona.