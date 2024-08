Collboni rep l'alcalde de Bolonya per reforçar el rol de les ciutats a la UE

Collboni rep l'alcalde de Bolonya (Itàlia), Matteo Lepore, per reforçar el rol de les ciutats europees a la UE - AJUNTAMENT DE BARCELONA

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rebut aquest dimecres el seu homòleg de Bolonya (Itàlia), Matteo Lepore, en una visita institucional a la capital catalana que dóna continuïtat a l'aposta d'una vintena de ciutats europees per enfortir el rol a la UE, ha explicat el consistori barceloní en un comunicat.

La trobada entre tots dos alcaldes coincideix amb el procés per configurar la nova Comissió Europea, i s'emmarca a la Declaració Ciutats Europees per a l'elaboració de polítiques europees i la democràcia, signada per 23 ciutats el novembre de l'any passat a Barcelona.

Amb la reunió, l'Ajuntament de Barcelona vol mantenir la seva aposta per intensificar el diàleg entre les ciutats europees perquè tinguin més incidència a nivell comunitari en àmbits com ara l'habitatge, el canvi climàtic o la mobilitat.

A la visita, la delegació de Bolonya ha conegut de primera mà les polítiques públiques impulsades per l'Ajuntament de Barcelona relatives a la transformació urbana, l'habitatge i la gestió turística, entre d'altres.

Barcelona i Bolonya mantenen un acord de col·laboració en diferents àmbits d'intervenció, on destaca la millora de les polítiques públiques mitjançant "bessons digitals" urbans amb la col·laboració de centres científics i universitaris.