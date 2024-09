Sirera (PP) parla de l'"orientació sexual" de Collboni per fer-li una petició sobre el Marroc

Dani Sirera - EP

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, per carta que retiri la invitació a les festes de la Mercè a la ciutat de Casablanca (Marroc), “una ciutat a la que no es respecten els drets humans”, i per això ha al·ludit a la condició sexual de l'alcalde de Barcelona.

En aquest sentit, el dirigent popular ha declarat aquest dilluns en roda de premsa que “el Collboni mateix no podria ser alcalde d'aquesta ciutat per la seva orientació sexual. Una ciutat que castiga amb penes de fins a 4 anys de presó els homosexuals no hauria de ser la ciutat convidada a les nostres festes majors”.

Sirera ha manifestat que espera que l'alcalde, si no retira la invitació, “aprofiti per reivindicar que es garanteixin i respectin els drets humans al Marroc”. A més, ha proposat que tots els grups municipals participin en la decisió de convidar ciutats a les festes “perquè no es repeteixin situacions com aquesta”.

D'altra banda, Dani Sirera també ha denunciat que a Barcelona es produeix un acte criminal cada tres minuts. "No hi ha dia sense una mala notícia en matèria d´inseguretat, l´apunyalament ja no és una anècdota a Barcelona, és la norma general".

El dirigent popular ha denunciat que “només a l'agost hi ha hagut 14 apunyalaments a Barcelona i 3 agressions sexuals al dia”. "L´esquerra ha convertit Barcelona en un parc temàtic de la inseguretat ciutadana i l´alcalde no lidera les polítiques de seguretat, no fa res més que proposar ocurrències sense sentit que no s´ajusten ni a llei ni al que Barcelona necessita", ha afegit .

En aquest sentit, Dani Sirera ha denunciat que “el govern va votar en contra del nostre Pla de Xoc per al Raval, epicentre de la inseguretat a la ciutat, i tampoc atén la necessitat de dur a terme un pla perquè tots els agents puguin portar pales de detecció d‟armes blanques”.

Sirera ha exigit lideratge a Collbon ja que mentre que “a Barcelona, Catalunya i Espanya governa el Partit Socialista, a Barcelona ni tenim nous jutjats, ni tenim reforma del Codi Penal, ni tenim més Policia Nacional, ni més Mossos d'Esquadra”.

Finalment, ha demanat a Collboni màxima presència policial al carrer durant les festes de la Mercè i proposa que la seguretat d'edificis municipals siguin substituïts per vigilància privada i aquests patrullin al carrer.