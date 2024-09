Cimera entre Illa i Collboni: les decisions que afectaran Barcelona

Foto: EuropaPress

El president de la Generalitat, Salvador Illa , i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han acordat augmentar l'impost turístic als creuers de curta estada (menys de 12 hores) que recauen a Barcelona, en el marc de la primera reunió institucional, aquest dimecres al Palau de la Generalitat.

En roda de premsa després de la reunió, l'alcalde Jaume Collboni i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, han explicat els tres acords aconseguits a la reunió: augmentar la taxa turística a creuers de curta estada; reprendre la construcció de 1.700 habitatges públics a Barcelona , i "obrir una nova etapa en la relació" entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana respecte a la seva col·laboració.

La petició de l'Ajuntament a la Generalitat consisteix a treure el límit municipal de 4 euros actual a la taxa turística per a creueristes de curta estada per donar resposta a un tema "molt específic" de Barcelona.

En relació amb la resta de la fiscalitat turística, Dalmau ha assegurat que la voluntat del president Illa és obrir "una reflexió" en el debat dels Pressupostos de la Generalitat per al 2025 i que aquesta sigui una prioritat compartida amb els grups parlamentaris.

ACTIVAR LICITACIONS

Illa i Collboni també han pactat reprendre els projectes per construir 1.700 vivendes protegides a la capital catalana, un acord que havia quedat interromput "per motius pressupostaris", ha detallat Collboni.

Dalmau ha assenyalat que la primera fase d'aquest acord consistirà en la construcció de 637 vivendes en 11 solars que desbloquejaran "de manera immediata" aquest setembre, quan el Govern posarà en marxa els concursos de licitació d'arquitectura amb un pressupost de 82 milions d'euros .

D'altra banda, Collboni ha traslladat el compromís de mantenir el cessament de l'activitat de 10.000 pisos turístics a Barcelona el 2028 i ha demanat a Illa que mantingui el decret de la Generalitat per "blindar la decisió de suprimir els pisos turístics a la ciutat" , a la qual cosa ha assegurat que Illa s'ha compromès.

A més, l'alcalde ha celebrat que el Govern mantingui el seu compromís per a les obres al Metro de Barcelona i "torneu a obrir pressupostàriament" el Pla de Barris, en el marc del qual ha situat com a prioritat l'eix Besòs, on es troben les àrees més vulnerables de l'àrea metropolitana, en paraules.

SEGURETAT

Un altre dels àmbits tractat a la reunió és la seguretat , i Collboni ha afirmat que l'objectiu és "ser molt clars i molt contundents contra la delinqüència i la sensació de seguretat" a les ciutats catalanes.

En aquest sentit, alcalde de Barcelona es reunirà amb la consellera d'Interior, Núria Parlon , el 18 que ve juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana per "obrir una nova etapa en la relació" entre els dos cossos respecte a la seva col·laboració i reprendre la investigació conjunta.

A més de Parlon, Collboni es reunirà amb les conselleres de Salut, Olga Pané; de Cultura, Sònia Hernàndez, i de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; i el 22 de setembre es produirà una comissió mixta entre l'Ajuntament i la Generalitat.

Collboni també ha sol·licitat una comissió bilateral amb el Govern central, una comissió que no es reuneix des del 2011.

Illa es reunirà durant les properes setmanes i mesos amb els alcaldes de Girona, Lleida i Tarragona, la síndica d'Aran i els presidents de les quatre diputacions provincials emmarcades a la "nova etapa caracteritzada per escoltar, recolzar, treballar i cooperar amb el món del municipalisme".